МВД Грузии заявило об освобождении всех задержанных протестующих, но митинги продолжаются (ВИДЕО)

В Тбилиси освободили всех протестующих, задержанных в административном порядке во время митингов 7-8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

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Отмечается, что часть людей освобождена в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, других ранее уже доставили в суд.

Однако "Эхо Кавказа" сообщает, что пока неясно, коснулось ли освобождение тех, кто был задержан в ночь на 9 марта.

Также непонятно, что с теми, кто арестован по статьям Уголовного кодекса Грузии о повреждении/уничтожении вещей и нападении на сотрудника полиции. Таких арестованных есть несколько.

Сообщения МВД проверяют правозащитные организации – дела большей части задержанных вели их адвокаты.

Тем временем Telegram-канал "Новости - Грузия" пишет, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми продолжаются акции протеста. Еще до объявления МВД люди в грузинской столице вышли с требованиями освобождения задержанных и доведения до конца процедуры отмены слушаний законопроекта об "иноагентах".

Так выглядят протесты в Тбилиси 9 марта

Также канал отмечает, что по данным МВД, из 133 задержанных освобождены 132. Один человек 2001 года рождения остается под стражей – в отношении него ведется дело по статье Уголовного кодекса.

Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фоне поддержки парламентом законопроекта об "иноагентах". Протестующие оцепили здание парламента, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.

Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.

На следующий день массовые акции продолжились и прошли не только в Тбилиси, но и в Кутаиси и Батуми. Протестующие выдвинули властям требования отменить принятие законопроекта и отпустить задержанных протестующих, а позже снова оцепили парламент. А силовики снова использовали водометы и слезоточивый газ.

Утром 9 марта стало известно, что парламентское большинство в Грузии приняло решение отозвать законопроект об "иноагентах".