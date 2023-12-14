Подняли в небо истребители: на территорию Румынии ночью упал русский дрон

14 декабря один из запущенных страной-агрессором РФ по Украине дронов упал на территории Румынии, нарушив воздушное пространство страны НАТО. Поэтому по тревоге были подняты в небо истребители Eurofighter.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что в ночь с 13 на 14 декабря российские войска продолжали обстрелы украинской портовой инфраструктуры в районе границы между Украиной и Румынией.

Минобороны отслеживало ситуацию в приграничной зоне в уездах Тулча и Галац, которые могли пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией. Воздушная тревога там продолжалась с 22:45 до 02:00.

"Самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Фетеште и самолеты Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы "Михаил Когелничану" были подняты для выполнения задач по наблюдению за национальным воздушным пространством", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что радарная система наблюдения румынской армии зафиксировала несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство русского дрона.

"В результате падения беспилотника, который РФ использовала для атаки на украинскую портовую инфраструктуру, образовалась воронка глубиной 1,5 м в безлюдной местности примерно в 4 км от города Гринда. Приняты меры по охране территории и сообщены компетентные структуры для сбора доказательств и проведения следственных действий", – сообщают в Минобороны.

В ведомстве решительно осуждают нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах Дуная.

"Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркивают в Минобороны Румынии.

В ведомстве добавили, что поддерживают постоянную связь с союзными НАТО и в режиме реального времени информируют о ситуации, сложившейся в результате российских атак.

Заметим, ночью украинская ПВО сбила 41 дрон. Подавляющее большинство – в Одесской области.

Война РФ против Украины коснулась Румынии

Заметим, Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае из-за того, что российские беспилотники постоянно атакуют зерновые комплексы в украинских портах Рени и Измаил.

Недавно министер иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии и представляет риск для граждан.

В Румынии, которая является членом НАТО, 13 сентября обнаружили фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски фрагментов ударных беспилотников, которые могли упасть на территории страны, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру .

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу Дуная.