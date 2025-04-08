Иван Компан предупредил о Terra Incognita мировой экономики из-за пошлин Трампа

Мировая экономика входит в эпоху глобальной неопределенности вследствие вводимых администрацией президента США Дональда Трампа высоких таможенных тарифов на импорт из всех стран-партнеров.

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Об этом в интервью для Delo.ua рассказал международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Что ждет мировую экономику из-за пошлин Трампа

Вряд ли кто-то выиграет от тотального повышения таможенных тарифов. От торговых войн никто никогда не выигрывает. От них все теряют. И лучше плохой мир, чем хорошая война, убежден Иван Компан.

По его словам, мир выиграл от того, что когда-то президент США Рональд Рейган начал эпоху глобализации, уменьшая роль государства в управлении экономикой. За последние 40 лет мир стал жить богаче, было создано много прибавочной стоимости. И все это не благодаря повышению тарифов, а вследствие либерализации и глобализации.

"Сейчас же мы двигаемся абсолютно в обратном направлении. Такого уровня протекционизма, как сейчас вводит Трамп, никогда не было. Мир заходит на совершенно неизведанные территории, это Terra Incognita. И я не думаю, что нас ждут приятные сюрпризы. Думаю, что в целом станет жить хуже", – предупреждает собеседник издания.

Он приводит пример Китая.

"Если бы Китай десятилетиями не поставлял дешевые товары на мировой рынок, то инфляция во всем мире была бы намного выше. Какова ситуация с пошлинами для Китая? Представьте, сколько будут стоить китайские товары в Америке по новым ставкам пошлины. И основной вопрос – будут ли американцы покупать китайские товары по таким ценам?", – задается вопросом эксперт.

Это касается всех стран, отнгсительно которых США ввели новые пошлины. И для Европы это плохие новости. Поскольку, например, США – самый большой зарубежный рынок для немецкого автопрома. Так что европейский автопром точно потеряет. Кроме того, проблемы могут ожидать европейскую фармацевтику.

Как на пошлины Трампа будет реагировать экономика Китая

Годовой объем экспорта Китая в США составляет более 500 млрд долларов, напоминает собеседник Delo.ua. Введение новых таможенных тарифов будет означать, что Китай будет продавать, а значит и будет производить меньше. ВВП Китая будет проседать. Китай ощутит влияние тарифов.

Но ощутимым будет и обратное влияние Китая на Америку.

"Китай ответит. Хотя с точки зрения потенциального влияния китайских пошлин на американские товары – их потенциал ограничен, потому что Китай покупает у США значительно меньше, чем им продает. Но, например, китайские власти могут наложить санкции на американские компании, работающие в Китае", – объясняет Иван Компан.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.

Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также как это затронет Украину, – читайте в полной версии интервью Ивана Компана для Delo.ua.