Іван Компан попередив про Terra Incognita світової економіки через мита Трампа

Світова економіка входить в епоху глобальної невизначеності внаслідок запроваджуваних адміністрацією президента США Дональда Трампа високих митних тарифів на імпорт з усіх країн-партнерів.

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Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Що чекає на світову економіку через мита Трампа

Навряд чи хтось виграє від тотального підвищення митних тарифів. Від дторгових війн ніхто ніколи не виграє. Він них всі втрачають. І краще поганий мир, ніж гарна війна, переконаний Іван Компан.

За його словами, світ виграв від того, що колись президент США Рональд Рейган розпочав епоху глобалізації, зменшуючи роль держави в управлінні економікою. За останні 40 років світ став жити заможніше, було створено багато додаткової вартості. І все це не завдяки підвищенню тарифів, а внаслідок лібералізації та глобалізації.

"Зараз же ми рухаємось абсолютно в зворотному напрямку. Такого рівня протекціонізму, як зараз запроваджує Трамп, ніколи не було. Світ заходить на абсолютно незвідані території, це Terra Incognita. І я не думаю, що нас чекають приємні сюрпризи. Думаю, що загалом стане жити гірше", – попереджає співрозмовник видання.

Він наводить приклад Китаю.

"Якби Китай десятиліттями не постачав дешеві товари на світовий ринок, то інфляція у всьому світі була би набагато вищою. Яка наразі ситуація з митами для Китаю? Уявіть, скільки коштуватимуть китайські товари в Америці за нових ставок мита. І основне питання – чи будуть американці купувати китайські товари за такими цінами?", – задається питанням експерт.

Це стосується всіх країн, щодо яких США запровадили нові мита. І для Європи це погані новини. Бо, наприклад, США – найбільший закордонний ринок для німецького автопрому. Тож європейський автопром точно втратить. Крім того, проблеми можуть очікувати європейську фармацевтику.

Як на мита Трампа реагуватиме економіка Китаю

Річний обсяг експорту Китаю в США складає понад 500 млрд доларів, нагадує співрозмовник Delo.ua. Запровадження нових митних тарифів означатиме, що Китай продаватиме, а отже і вироблятиме, менше. ВВП Китаю просідатиме. Тож Китай відчує вплив тарифів.

Але відчутним буде і зворотній вплив Китаю на Америку.

"Китай відповість. Хоча з точки зору потенційного впливу китайських мит на американські товари – їхній потенціал обмежений, бо Китай купує у США значно менше, ніж їм продають. Але ж, наприклад, китайська влада може накласти санкції на американські компанії, які працюють в Китаї", – пояснює Іван Компан.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Як це вплине на світову економіку в цілому, економіку США та її основних торгівельних партнерів, а також яким чином це зачепить Україну, – читайте у повній версії інтерв’ю Івана Компана для Delo.ua.