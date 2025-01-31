Скандал в Минобороны: в Минюсте объяснили статус Жумадилова и Безруковой в Агентстве оборонных закупок

Арсен Жумадилов снова является временным руководителем ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) на время служебного расследования согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц.

Изменения в реестре

Министерство юстиции Украины сообщило, что 30 января 2025 года получило жалобу Министерства обороны Украины об обжаловании решения частного нотариуса о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок".

31 января Минюст сообщил, что принято решение исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего Арсен Жумадилов приобретает статус представителя ГП "Агентство оборонных закупок" с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования".

Отметим, Жумадилов также возглавляет другую специализированную закупочную организацию Министерства обороны – ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ)

Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от выполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

Ситуацию уже успел прокомментировать народный депутат Ярослав Железняк, напомнив, что почти неделю продолжается конфликт между АОЗ и Минобороны.

"Это действительно какой-то полный трэш, который даже трудно комментировать. Сутки разбирались и, я так понимаю, на этот раз из-за Минюста изменили последнюю смену. Ну, то есть ждали до вечера и ночью провели вот рассмотрение жалобы. Типичная же ситуация для государственного органа", — подчеркнул. нардеп.

4 замена за неделю

Заметим, это уже четвертая за неделю смена в государственном реестре по отношению к руководителю АОЗ.

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год , несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

25 января нотариус по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака вносит незаконные изменения в государственный реестр.

А Центр противодействия коррупции подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова о превышении служебных полномочий.

"Не впервые мы имеем документально подтвержденную связь Андрея Ермака с очевидно незаконными действиями Умерова вокруг 300-миллиардного бюджета. Поскольку опровергнуть наши доказательства невозможно, Ермак и Умеров побежали вытирать доказательства и меняют запись в госреестре. Таков позор на весь мир. для выживания Украины время", — отмечают в ЦПИ.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову.

В Минобороны заявили, что контракт с Безруковой не будут продлевать

Министерство обороны Украины сообщило, что сегодня, 31 января, завершается контракт Марины Безруковой с Агентством оборонных закупок. Согласно принятому решению, контракт с ней не будут продлевать, и она прекратит исполнение обязанностей главы АОЗ.

В ведомстве добавили, что с 1 февраля 2025 г. временное исполнение обязанностей руководителя АОЗ возложат на Арсена Жумадилова, который будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке.

Против министра обороны Умерова возбудили уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции в отношении совершение преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".

В свою очередь общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал СНБО и политическое руководство государства "немедленно вмешаться" в ситуацию с директором Агентства оборонных закупок.

Также послы стран "Большой семерки" (G7) призвали как можно быстрее урегулировать конфликтную ситуацию вокруг назначения руководства Агентства оборонных закупок.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.