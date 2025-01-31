Скандал в Міноборони: у Мінʼюсті пояснили статус Жумаділова та Безрукової в Агенції оборонних закупівель

Арсен Жумаділов наразі знову є тимчасовим керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) на час службового розслідування згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Зміни в реєстрі

Міністерство юстиції України повідомило, що 30 січня 2025 року отримало скаргу Міністерства оборони України щодо оскарження рішення приватного нотаріуса про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

31 січня Мін’юст повідомив, що прийнято рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого Арсен Жумаділов набуває статусу представника ДП "Агенція оборонних закупівель" з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування".

Зауважимо, Жумаділов також очолює іншу спеціалізовану закупівельну організацію Міністерства оборони – ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ)

Натомість Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".

Ситуацію вже встиг прокоментувати народний депутат Ярослав Железняк, нагадавши, що вже майже тиждень триває конфлікт між АОЗ та Міноборони.

"Це справді якийсь повний треш, який навіть важко коментувати. Добу розбиралися і, я так розумію, цього разу через Мінʼюст змінили останню зміну. Ну тобто чекали до вечора і вночі провели ось розгляд скарги. Типова ж ситуація для державного органу", - наголосив нардеп.

4 заміна за тиждень

Зауважимо, це вже четверта за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня нотаріус за вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака вносить незаконні зміни в державний реєстр.

А Центр протидії корупції подає заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова про перевищення службових повноважень.

"Чи не вперше ми маємо документально підтверджений звʼязок Андрія Єрмака з очевидно незаконними діями Умєрова довкола 300-мільярдного бюджету. Оскільки спростувати наші докази неможливо, Єрмак та Умєров побігли витирати докази і змінюють запис в держреєстрі. Така ганьба на весь світ. В такий критично важливий для виживання України час", - зауважують у ЦПД.

А 30 січня в реєстр знову внесли зміни, поновивши на посаді Безрукову.

Проти міністра оборони Умєрова розпочали кримінальне провадження

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора “Агенції оборонних закупівель”.

Своєю чергою громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.

Також посли країн "Великої сімки" (G7) закликали якнайшвидше врегулювати конфліктну ситуацію навколо призначення керівництва Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.