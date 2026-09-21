Увольнение гендиректора "Укрпочты": НБУ подает в суд возражения на иск Смилянского

В Национальном банке отреагировали на судебный иск гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского об отмене решения об его увольнении из-за профессиональной непригодности. Регулятор планирует предоставить суду доказательства и обосновать свою позицию, подав встречный иск.

Как пишет Dilo, об этом в пресс-службе НБУ сообщили "Суспільному".

В Нацбанке подтвердили, что получили в электронной форме определение судьи Киевского окружного админсуда от 16 сентября по иску Смилянского, признав, что он имеет на это "конституционное право".

Самое подготовительное заседание назначено на 26 октября. НБУ "готов отстаивать законность своего решения", потому что, мол, "оценка профессиональной пригодности руководителей финучреждений и поставщиков платежных услуг является неотъемлемой частью надзорных полномочий НБУ".

"Укрпочта" обеспечивает доступ миллионам граждан к основным платежным сервисам, соответственно надлежащее функционирование компании и надлежащий уровень профессионализма ее руководителя имеет важное значение для стабильности и развития платежного рынка Украины", - отметил регулятор.

В этой связи в регуляторе утверждают, что со своей стороны подадут "отзыв" (отрицание) против иска Смилянского в срок, определенный судом.

"Нами будут поданы в суд все надлежащие доказательства, объяснения и обоснования в подтверждение законности решения регулятора", - добавили в НБУ.

16 сентября глава "Укрпочты" заявил, что его адвокаты подали в суд иск против регулятора с требованием отменить решение по его увольнению из-за профнепригодности.

На следующий день Смилянский сообщил, что правительство инициировало его встречу с руководством НБУ, чтобы попытаться урегулировать конфликт. По словам чиновника, до ее проведения "Укрпочта" воздержится от публичных комментариев по поводу спора с Нацбанком.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

23 июня НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты Игорь Смилянский не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней, которые прошли 1 июля.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смилянский конфликтуют не первый год, а в последнее время открыто на публике перешли на личности и взаимные обвинения.

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Dilo.