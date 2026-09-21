Звільнення гендиректора "Укрпошти": НБУ подає до суду заперечення на позов Смілянського

У Національному банку відреагували на судовий позов гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського щодо скасування рішення про його звільнення через професійну непридатність. Регулятор планує надати суду докази й обґрунтувати свою позицію, подавши зустрічний позов.

Як пише Dilo, про це у пресслужбі НБУ повідомили "Суспільному".

У Нацбанку підтвердили, що отримали в електронній формі ухвалу судді Київського окружного адмінсуду від 16 вересня щодо позову Смілянського, визнавши, що він має на це "конституційне право".

Саме підготовче засідання призначено на 26 жовтня. НБУ "готовий відстоювати законність свого рішення", бо, мовляв, "оцінка професійної придатності керівників фінустанов та надавачів платіжних послуг є невіддільною частиною наглядових повноважень НБУ".

""Укрпошта" забезпечує доступ мільйонам громадян до основних платіжних сервісів, відповідно належне функціонування компанії та належний рівень професійності її керівника має важливе значення для стабільності та розвитку платіжного ринку України", — зауважив регулятор.

У зв'язку з цим у регуляторі стверджують, що зі свого боку подадуть "відзив" (заперечення) проти позову Смілянського у строк, визначений судом.

"Нами буде подано до суду всі належні докази, пояснення та обґрунтування на підтвердження законності рішення регулятора", — додали в НБУ.

16 вересня голова "Укрпошти" заявив, що його адвокати подали до суду позов проти регулятора із вимогою скасувати рішення щодо його звільнення через профнепридатність.

Наступного дня Смілянський повідомив, що уряд ініціював його зустріч із керівництвом НБУ, аби спробувати врегулювати конфлікт. За словами посадовця, до її проведення "Укрпошта" утримається від публічних коментарів щодо суперечки з Нацбанком.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

23 червня НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності"та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів, які спливли 1 липня.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці перейшли на особистості та взаємні звинувачення.

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Dilo.