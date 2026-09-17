У конфлікт між гендиректором "Укрпошти" та НБУ втрутився прем’єр-міністр: що вирішили

За ініціативи прем’єр-міністра Сергія Корецького відбудеться зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв’язати конфлікт між Національним банком та “Укрпоштою”.

Як пише Dilo, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він розповів, що 16 вересня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, де, зокрема, розглядалися питання "Укрпошти".

Смілянський зауважив, що розглядався досить широкий перелік питань: від податкового номера та номера банківських карток на платіжках до фінансової інклюзії і його особистої позиції та посади.

"Про що домовилися. За ініціативи прем’єр-міністра України невдовзі відбудеться зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв’язати питання між НБУ та "Укрпоштою". До цього часу з боку Укрпошти ми припиняємо коментувати ці справи публічно", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що окремо домовилися з командою НБУ відповідно до тих пропозицій, які вони надали, максимально оперативно опрацювати їх, щоб на зустріч із керівництвом уряду вийти з конкретними рішеннями. Смілянський висловив обережний оптимізм, що це можливо.

"Знову ж таки, зі свого боку публічно висловлюю готовність відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення. Все інше поки що відбуватиметься за лаштунками, після чого дуже сподіваюся, що або ми, або керівництво Кабміну та Комітету ВР зможемо повідомити гарні новини", - підкреслив гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, адвокати Смілянського подали позов до Національного банку України в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про його звільнення у зв’язку з професійною непридатністю.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

23 червня НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності"та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів, які спливли 1 липня.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці перейшли на особистості та взаємні звинувачення.

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Dilo.