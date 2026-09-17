В конфликт между гендиректором "Укрпочты" и НБУ вмешался премьер-министр: что решили

По инициативе премьер-министра Сергея Корецкого состоится встреча всех заинтересованных сторон, чтобы разрешить конфликт между Национальным банком и "Укрпочтой".

Как сообщает Dilo, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он рассказал, что 16 сентября состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре, где, в частности, рассматривались вопросы "Укрпочты".

Смилянский отметил, что рассматривался достаточно широкий перечень вопросов: от налогового номера и номера банковских карт на платежках до финансовой инклюзии и его личной позиции и должности.

"О чем договорились. По инициативе премьер-министра Украины вскоре состоится встреча всех заинтересованных сторон, чтобы решить вопрос между НБУ и "Укрпочтой". До этого времени со стороны Укрпочты мы прекращаем комментировать эти дела публично", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что отдельно договорились с командой НБУ в соответствии с теми предложениями, которые они предоставили, максимально оперативно проработать их, чтобы на встречу с руководством правительства выйти с конкретными решениями. Смилянский выразил осторожный оптимизм, что это может быть.

"Опять же, со своей стороны публично выражаю готовность отложить личные эмоции ради проработки конструктивного решения. Все остальное пока будет происходить за кулисами, после чего очень надеюсь, что либо мы, либо руководство Кабмина и Комитета ВР сможем сообщить хорошие новости", - подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Напомним, адвокаты Смилянского подали иск в Национальный банк Украины в Киевский Окружной Административный суд с требованием отменить решение об увольнении в связи с профессиональной непригодностью.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

23 июня НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты Игорь Смилянский не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней, которые прошли 1 июля.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смилянский конфликтуют не первый год, а в последнее время открыто на публике перешли на личности и взаимные обвинения.

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Dilo.