За Андрея Ермака внесли уже полную сумму залога

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму залога — 140 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу ВАКС и его адвоката Игоря Фомина.

Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Андрей Ермак провел в платной камере следственного изолятора.

Залог для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог.

По данным журналистов, наибольший вклад - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба — бывший партнер адвокатского объединения Asters (сейчас на сайте его объединения нет). По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Кроме того, 666 гривен залога за экс-глава ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Также бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров принял участие в сборе средств на залог для Ермака, внеся 30 миллионов гривен.

Детали дела

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.