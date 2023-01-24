Германия передаст Украине танки Leopard - Spiegel

Правительство Германии приняло решение передать Украине свои основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Другие союзники, в том числе некоторые Скандинавские страны, также хотят поставить в Украину Leopard 2. По информации СМИ, Федеральное правительство хочет разрешить экспорт таких танков, которые есть на складах других стран, например Польши.

"Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, особенно в Вашингтоне. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел поставлять боевые танки только вместе с другими странами, такими как США", - говорится в материале Spiegel.