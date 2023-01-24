Німеччина передасть Україні танки Leopard 2 - Spiegel

Уряд Німеччини прийняв рішення передати України свої основні бойові танки Leopard 2. Про це повідомило німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

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Інші союзники, в тому числі деякі Скандинавські країни, також хочуть поставити в Україну Leopard 2. За інформацією ЗМІ, Федеральний уряд хоче надати дозвіл на експорт таких танків, які є на складах інших країн, наприклад Польщі.

"Рішенню Німеччини, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що він хотів постачати бойові танки лише разом з іншими країнами, такими як США", - йдеться в матеріалі Spiegel.

За інформацією американського телеканалу CNN, парламент Німеччини в середу, 25 січня, офіційно обговорить питання про можливе відправлення в Україну танків Leopard 2.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1, про що Вашингтон може оголосити найближчим часом. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Нагадаємо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію". Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначав, що "за танки Україна побореться".