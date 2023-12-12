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Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Донецкой и Ровенской областей
Кабинет министров согласовал назначение новым главой Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина, а Ровенской обладминистрации – Александра Коваля.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 12 декабря. Александр Коваль ныне является главой Ровенской районной администрации Ровенской области. Соответственно, Кабмин согласовал и увольнение его с этой должности.
21 ноября с должности главы Ровенской области был уволен Виталий Коваль. Тогда же Верховная Рада назначила его новым главой Фонда государственного имущества после, соответственно, перехода Рустема Умерова на должность министра обороны.
Александр Коваль в 2013-2016 годах работал заместителем начальника и начальником управления Госземагентства в Костопольском районе Ровенской области, в 2016-2019 годах - первым заместителем главы, а в 2019-2020 годах главой Костопольской РГА, с декабря 2020 года по март 2021 года - первым заместителем мэра Костополя. Главой расширенного Ровенского района является с марта 2021 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Филашкин с февраля 2019 года является заместителем главы Донецкой ОГА, в 2015-2016 годах являлся замначальника Главного управления полиции в Донецкой области, в 2008-2015 годах работал на различных руководящих должностях в органах полиции в Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
5 сентября Зеленский уволил с должности главы Донецкой области Павла Кириленко, который на следующий день был назначен главой Антимонопольного комитета вместо Ольги Пищанской.
В свою очередь, Кабмин во вторник также согласовал назначение главой Днепровской РГА Днепропетровской области Вячеслава Мамонова, а Корюковской РГА Черниговской области – Павла Мирошниченко.
Последний в 2014-2015 годах был главой Щорской РГА, в 2015-2016 годах - председателем Сновского (Щорского) районного совета, в 2017-2019 годах - помощником депутата Верховной Рады от Радикальной партии Василия Амельченко, с июля 2020 года - советником мэра Сновска (Щорса), с декабря 2020 года является первым заместителем мэра. Отметим, что по новому админделению Сновск вошел в расширенный Корюковский район.
Мамонов ныне является первым замглавы Днепровской РГА, так что его назначение будет максимально логичным. Места же руководителей Корюковского и Днепровского районов вакантны с 8 декабря, когда президент Владимир Зеленский уволил соответственно Ивана Ващенко и Юрия Яндульского.
Напомним, что согласно указу Зеленского от 24 февраля 2022 года, во время военного положения главы областных и районных государственных администраций имеют статус начальников соответствующих военных администраций.