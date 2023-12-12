Кабмін погодив кандидатури нових очільників Донеччини й Рівненщини

Кабінет міністрів погодив призначення новим головою Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна, а Рівненської обладміністрації - Олександра Коваля.

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Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення ухвалено на засіданні 12 грудня. Олександр Коваль наразі є головою Рівненської районної адміністрації Рівненської області. Відповідно, Кабмін погодив і звільнення його з цієї посади.

21 листопада з посади очільника Рівненської області було звільнено Віталія Коваля. Тоді ж Верховна Рада призначила його новим головою Фонду державного майна після, відповідно, переходу Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Олександр Коваль в 2013-2016 роках працював заступником начальника та начальником управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області, в 2016-2019 роках - першим заступником голови, а в 2019-2020 роках головою Костопільської РДА, з грудня 2020 по березень 2021 року - першим заступником мера Костополя. Головою розширеного Рівненського району є з березня 2021 року.

Філашкін з лютого 2019 року є заступником голови Донецької ОДА, в 2015-2016 роках був заступником начальника Головного управління поліції в Донецькій області, в 2008-2015 роках працював на різних керівних посадах в органах поліції в Одеській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

5 вересня Зеленський звільнив з посади голови Донеччини Павла Кириленка, який наступного дня був призначений головою Антимонопольного комітету замість Ольги Піщанської.

В свою чергу, Кабмін у вівторок також погодив призначення головою Дніпровської РДА Дніпропетровської області В’ячеслава Мамонова, а Корюківської РДА Чернігівської області - Павла Мірошниченка.

Останній в 2014-2015 роках був головою Щорської РДА, в 2015-2016 роках - головою Сновської (Щорської) районної ради, в 2017-2019 роках - помічником депутата Верховної Ради від Радикальної партії Василя Амельченка, з липня 2020 року - радником мера Сновська (Щорса), з грудня 2020 року є першим заступником мера. Зазначимо, що за новим адмінподілом Сновськ увійшов до розширеного Корюківського району.

Мамонов наразі є першим заступником голови Дніпровської РДА, тому його призначення буде максимально логічним. Місця ж очільників Корюківського та Дніпровського районів є вакантними з 8 грудня, коли президент Володимир Зеленський звільнив відповідно Івана Ващенка та Юрія Яндульського.

Нагадаємо, що згідно указу Зеленського від 24 лютого 2022 року, під час воєнного стану голови обласних та районних державних адміністрацій мають статус начальників відповідних військових адміністрацій.