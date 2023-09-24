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Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину: о чем просит
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо китайскому президенту Си Цзиньпину и пообещал развивать тесное сотрудничество с Пекином.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.
Отмечается, что письмо стало ответом на поздравления, посланные Си Цзиньпинем по случаю годовщины основания Северной Кореи.
В нем президент Китая выразил готовность укрепить стратегическую коммуникацию и сотрудничество на рабочем уровне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я считаю, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эры и желанием обоих народов в будущем", - написал Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину.
Заметим, диктатор Ким Чен Ын попал в базу центра "Миротворец", фиксирующий признаки преступлений против национальной безопасности Украины.
Сотрудничество КНДР со страной-агрессором РФ
12 сентября лидер КНДР прибыл с визитом в Россию. Там он, в частности, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
Северокорейский диктатор сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.
Этот визит прошел на фоне сообщений СМИ о готовности Пхеньяна передать России оружие и боеприпасы.
Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.
В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на днях сказал, что Россия уже получает вооружение от КНДР . Речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм, ракетах к РСЗО "Град", боеприпасах к советским пушкам и определенном количестве танковых снарядов. По его словам, поставки проходят уже полтора месяца.
Несмотря на то, что России важна поддержка КНДР, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин опасается, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения России от санкций, а также повлечь за собой новые экономические ограничения Запада.
Заметим, еще в марте США заявляли, что у них есть доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя тогдашний руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".
Напомним, Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины и поддержала войну Москвы.