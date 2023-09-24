Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо китайскому президенту Си Цзиньпину и пообещал развивать тесное сотрудничество с Пекином.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что письмо стало ответом на поздравления, посланные Си Цзиньпинем по случаю годовщины основания Северной Кореи.

В нем президент Китая выразил готовность укрепить стратегическую коммуникацию и сотрудничество на рабочем уровне.

"Я считаю, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эры и желанием обоих народов в будущем", - написал Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину.

Заметим, диктатор Ким Чен Ын попал в базу центра "Миротворец", фиксирующий признаки преступлений против национальной безопасности Украины.

Сотрудничество КНДР со страной-агрессором РФ

12 сентября лидер КНДР прибыл с визитом в Россию. Там он, в частности, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Северокорейский диктатор сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.

Этот визит прошел на фоне сообщений СМИ о готовности Пхеньяна передать России оружие и боеприпасы.

Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на днях сказал, что Россия уже получает вооружение от КНДР . Речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм, ракетах к РСЗО "Град", боеприпасах к советским пушкам и определенном количестве танковых снарядов. По его словам, поставки проходят уже полтора месяца.

Несмотря на то, что России важна поддержка КНДР, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин опасается, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения России от санкций, а также повлечь за собой новые экономические ограничения Запада.

Заметим, еще в марте США заявляли, что у них есть доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя тогдашний руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".

Напомним, Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины и поддержала войну Москвы.