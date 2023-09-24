Кім Чен Ин надіслав листа Сі Цзіньпіну: про що просить

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин написав листа до китайського президента Сі Цзіньпіна та пообіцяв розвивати тісну співпрацю з Пекіном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейський ЗМІ.

Зазначається, що лист став відповіддю на привітання, надіслані Сі Цзіньпінем з нагоди річниці заснування Північної Кореї.

У ньому президент Китаю висловив готовність зміцнити стратегічну комунікацію та співпрацю на робочому рівні.

"Я вважаю, що відносини дружби та співпраці між КНДР і Китаєм неухильно розвиватимуться відповідно до вимог нової ери та бажанням обох народів у майбутньому", - написав Кім Чен Ин у листі до Сі Цзіньпіна.

Зауважимо, диктатор Кім Чен Ин потрапив до бази центру "Миротворець", який фіксує ознаки злочинів проти національної безпеки України.

Співпраця КНДР з країною-агресором РФ

12 вересня лідер КНДР прибув із візитом до РФ. Там він, зокрема, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Північнокорейський диктатор сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Цей візит відбувся на тлі повідомлень ЗМІ про готовність Пхеньяна передати Росії зброю та боєприпаси.

Москва потребує поставок боєприпасів і снарядівпісля понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов днями сказав, що Росія вже отримує озброєння від КНДР. Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм, ракети до РСЗВ "Град", боєприпаси до радянських гармат та певну кількість танкових снарядів. За його словами, постачання відбувається вже півтора місяця.

Попри те, що Росії важлива підтримка КНДР, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення Росії від санкцій, а також спричинити нові економічні обмеження Заходу.

Зауважимо, ще в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча тодішній керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами".

Нагадаємо, Україна розірвала відносини з Пхеньяном після того, як країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські так звані "народні республіки" на сході України і підтримала війну Москви.