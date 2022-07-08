Ровенский горсовет запретил себе рассматривать вопросы, сеющие раздор, и призвали ПЦУ и УПЦ объединиться

Ровенский городской совет в целях недопущения разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды и посягательств на права и свободы человека, обеспечение общественной безопасности и порядка решил запретить себе рассматривать вопросы, разъединяющие общество.

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Как сообщает "Суспільне", за это решение проголосовали 24 депутата, против – пятеро. Инициировали его начальник областной военной администрации и по совместительству депутат горсовета Виталий Коваль, мэр города Александр Третяк и секретарь горсовета Виктор Шакирзян.

В частности, установлен мораторий на включение в повестку дня пленарных заседаний и рассмотрение вопросов, проектов решений и заявлений, которые "разъединяют общество, сеют между гражданами Украины противостояние, напряжение и раздор".

Указано, что мораторий вводится как сознательный ответ на "прямую угрозу существованию украинского государства, вызванную агрессией врага, открыто стремящегося расколоть украинское общество и уничтожить Украину".

"Сегодня как никогда мы должны объединяться для противодействия внешнему врагу, восстановления экономики, поддержки людей. Вместе мы сильнее", - прокомментировал, приветствуя решение, Коваль на своей странице в Facebook.

Подчеркнем, что решение имеет именно религиозное основание, в частности это подтвердил и сам руководитель ОВА, закрыв комментарии к своему сообщению и призвав воинственных пользователей, успевших оставить угрозы в адрес Украинской православной церкви, идти в военкоматы и воевать с врагом.

"Друзья, закрываем комментарии под этой публикацией из-за призывов к межэтнической ненависти, религиозным убийствам и так далее. Успокойтесь, пожалуйста. В интернете все - воины", - подчеркнул он.

Кроме того, отдельно Ровенский горсовет 29 голосами принял также обращение к УПЦ и Православной церкви Украины и их мирянам с призывом к объединению. В то же время, некоторые избранники раскритиковали такое обращение и назвали его "слишком мягким" в условиях войны.

В документе, согласованном "Слугой народа", "Батькивщиной", "Ровно вместе", "За будущее" и "Европейской солидарностью", упоминается решение собора УПЦ от 27 мая о "начале движения Украинской православной церкви к выходу из подчинения РПЦ".

Кроме того, "важным и знаковым шагом" депутаты считают "Декларацию о взаимопонимании", принятую 5 июля по результатам первой встречи представителей духовенства ПЦУ и УПЦ на территории Софийского собора в Киеве.

Городской совет призвал две организации предпринять шаги по созданию в Украине единой поместной церкви, чем будет "явлен украинскому народу подвиг, которого он от них уже давно ждет".

В обращении отмечено, что перед лицом угрозы Украине необходимо единство, особенно духовное и церковное, и "нельзя позволить врагу посеять между украинцами раздор, но и медлить нельзя".

Отметим при этом, что у Ровенского областного совета в начале июня были противоположные намерения: так, его председатель Сергей Кондрачук, представляющий "Евросолидарность", инициировал сессию, на которую вынес предложение обратиться в Верховную Раду относительно закону, который сделал бы невозможной деятельность УПЦ.

Однако заседание облсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. Верующие УПЦ написали на председателя облсовета заявление в полицию из-за того, что тот таким образом проводит, по их мнению, подрывную деятельность против государства, искусственно создавая религиозную рознь.

Напомним также, что ранее о запрете деятельности религиозных общин УПЦ заявили, в частности, власти Конотопа Сумской области, Броваров Киевской области и Борислава Львовской области, а накануне и горсовет Львова.