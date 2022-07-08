Рівненська міськрада заборонила собі розглядати питання, що сіють розбрат, і закликали ПЦУ й УПЦ об'єднатися

Рівненська міська рада p метою недопущення розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та посягань на права і свободи людини, забезпечення громадської безпеки і порядку вирішила заборонила собі розглядати питання, які роз'єднують суспільство.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє "Суспільне", за це рішення проголосувало 24 депутати, проти - п'ятеро. Ініціювали його начальник обласної військової адміністрації та за сумісництвом депутат міськради Віталій Коваль, мер міста Олександр Третяк та секретар міськради Віктор Шакирзян.

Зокрема, встановлено мораторій на включення до порядку денного пленарних засідань та розгляд питань, проектів рішень, заяв тощо, які "роз’єднують суспільство, сіють між громадянами України протистояння, напруження та розбрат".

Вказано, що мораторій запроваджується як свідома відповідь на "пряму загрозу існуванню української держави, спричинену агресією ворога, який відкрито прагне розколоти українське суспільство та знищити Україну".

"Сьогодні як ніколи ми повинні об‘єднуватися для протидії зовнішньому ворогу, відновлення економіки, підтримки людей. Разом ми сильніші", - прокоментував, вітаючи рішення, Коваль на своїй сторінці у Facebook.

Підкреслимо, що рішення має саме релігіне підгрунтя, зокрема це підтвердив і сам керівник ОВА, закривши коментарі до свого допису та закликавши войовничих користувачів, що встигли залишити погрози на адресу Української православної церкви, йти до воєнкоматів та воювати з ворогом.

"Друзі, закриваємо коментарі під цією публікацією через заклики до міжетнічної ненависті, релігійних вбивств і так далі. Заспокойтеся, будь ласка. В інтернеті всі - воїни", - підкреслив він.

Крім того, окремо Рівненська міськрада також 29 голосами прийняла звернення до УПЦ та Православної церкви України та мирян із закликом до об'єднання. Водночас деякі обранці розкритикували таке звернення та назвали його "занадто м'яким" в умовах війни.

У документі, який узгодили "Слуга народу", "Батьківщина", "Рівне Разом", "За Майбутнє" та "Європейська солідарність", згадується рішення собору УПЦ від 27 травня про "початок руху Української православної церкви до виходу з-під оруди РПЦ".

Крім того, "важливим і знаковим кроком" депутати вважають "Декларацію про порозуміння", яку 5 липня ухвалили за результатами першої зустрічі представників духовенства ПЦУ та УПЦ на території Софійського собору в Києві.

Міська рада закликала дві організації вчинити кроки задля створення в Україні єдиної помісної церкви, чим буде "явлено українському народу подвиг, якого він від них уже давно чекає".

У зверненні зазначено, що перед лицем загрози Україні необхідна єдність, особливо духовна і церковна, і "не можна дозволити ворогу посіяти між українцями розбрат, але і зволікати не можна".

Зазначимо при цьому, що у Рівненської обласної ради на початку червня були протилежні наміри: так, її голова Сергій Кондрачук, що представляє "Євросолідарність", ініціював сесію, на яку виніс пропозицію звернутися до Верховної Ради щодо закону, який би унеможливив діяльність УПЦ.

Однак засідання облради не відбулося через відсутність кворуму. Натомість віряни УПЦ написали на голову облради заяву в поліцію через те, що той таким чином проводить, на їхню думку, підривну діяльність проти держави, створюючи штучну релігійну ворожнечу.

Нагадаємо також, що раніше про заборону діяльності релігійних громад УПЦ заявили, зокрема, влада Конотопу Сумської області, Броварів Київської області та Борислава Львівської області, а напередодні й міськрада Львова.