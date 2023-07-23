Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО: известна дата встречи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева созывает заседание нового Совета Украина-НАТО. Оно состоится 26 июля. Об этом сообщила представитель Альянса Оана Лунгеску, передает DW.

По ее словам, стороны встретятся для того, чтобы "провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".

Заседание состоится на уровне послов.

О созыве просил президент Украины Владимир Зеленский, который 22 июля провел телефонный разговор со Столтенбергом.

Как отмечал глава государства в вечернем обращении, во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью, в частности о российских агрессивных шагах в Черном море.

"В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, высший уровень – уровень Совета Украина-НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", – сказал Зеленский.

Выход РФ из зерновой сделки

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский после этого сказал, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

Как писало Financial Times, Россия тем временем продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.

Что такое Совет Украина-НАТО?

Как ранее рассказывал министр обороны Алексей Резников, Совет Украина-НАТО – это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

Первое заседание Совета состоялось 12 июля – во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Совет может быть созван для кризисных консультаций. Соответствующие встречи не могут быть заблокированы отдельными союзниками, как это было с заседаниями Комиссии Украина-НАТО, которые несколько лет не давала проводить Венгрия из-за претензий к украинскому закону об образовании.