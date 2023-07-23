Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: відома дата зустрічі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прохання Києва скликає засідання нової Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 26 липня. Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску, передає DW.

За її словами, сторони зустрінуться для того, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море".

Засідання відбудеться на рівні послів.

Про скликання зустрічі просив президент України Володимир Зеленський, який 22 липня провів телефонну розмову зі Столтенбергом.

Як зазначав очільник держави у вечірньому зверненні, під час розмови йшлося про безпекову ситуацію, зокрема про російські агресивні кроки в Чорному морі.

"У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", – сказав Зеленський.

Вихід РФ із зернової угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після цього сказав, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, що Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

Як писало Financial Times, Росія тим часом просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.

Що таке Рада Україна-НАТО?

Як раніше розповідав міністр оборони Олексій Резніков, Рада Україна-НАТО – це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

Перше засідання Ради відбулося 12 липня – під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що Рада може бути скликана для кризових консультацій. Відповідні зустрічі не можуть бути заблоковані окремими союзниками, як це було із засіданнями Комісії Україна-НАТО, які кілька років не давала проводити Угорщина через претензії до українського закону про освіту.