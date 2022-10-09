"Террористов - обезвреживают": Зеленский призвал мир надлежаще отреагировать на ракетные удары РФ по Запорожью

Президент Владимир Зеленский указывает, что постоянный террор против гражданского населения Украины со стороны России свидетельствует об очевидном отказе последней от настоящих переговоров. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Хочу сегодня адресовать это мое обращение тем в мире, кто подвергается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в ночь на 9 октября очередные ракетные удары пришлись по Запорожью, в результате чего, по данным президента, погибли по меньшей мере 14 человек, и это количество может еще увеличиться, поскольку разбор завалов разрушенной 9-этажки продолжается. Среди раненых в результате попадания - 70 человек, в том числе 11 детей.

"Сотни семей остались без жилья. От удара одной из ракет - тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 - по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж. Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - уверен Зеленский.

Глава государства напомнил, что серия ракетных ударов по Запорожье на этой неделе уже унесла жизни по меньшей мере 43 человек, а до этого еще были удары по Харькову, по городам Донбасса и другим городам Украины, которые также повлекли за собой многочисленные жертвы.

"Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре нашего государства, по гражданским людям. Когда кто-то хочет переговоров – он такого не делает. А когда кто-то террорист – он делает именно так. Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор ? Сейчас всем нужно честно дать себе ответ на этот вопрос. Террористов обезвреживают", - подчеркнул он.

Зеленский констатировал, что террор является преступлением, за которое должно быть наказание, а террор на государственном уровне является одним из самых ужасающих международных преступлений, которое грозит не только кому-то одному в мире, но всему международному сообществу.

"Если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире захочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это будет проигрышем – проигрышем свободы, проигрышем человечности и проигрышем демократии. Именно этого так хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор – от ракетных ударов до глобальных кризисов, спровоцированных государством-террористом", - сказал он.

По словам украинского президента, такое уже было в истории, когда "в прошлый раз другому государству-террористу разрешили делать то, к чему оно стремилось, потому что сильные мира сего испугались его террора", и началась Вторая мировая война.

"Сейчас мир объединен. Сейчас все в мире понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь – мирной. Украина выигрывает в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и можем поставить на место государство-террориста", - считает президент.

По его словам, только наказание России за террор гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перекинется на другие страны.

"Но для этого мы должны сохранить максимальное единство – единство всех людей мира, которые ценят мир, уважают право на жизнь для каждого и достаточно честны, чтобы признать: постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому, как аргументировал глава государства, и необходимо официальное признание России государством-террористом на всех уровнях и ограничение каких-либо экономических контактов с любыми российскими субъектами, поскольку "нельзя быть спонсорами терроризма".

"Нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России - от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция будет рассматриваться на днях Генеральной ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", - добавил он.

Кроме того, Зеленский указал, что нужна и принципиальная и достаточная помощь Украине - "людям, которые являются мишенью для государства-террориста", а именно ускорение предоставления достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны.

"Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", - заявил президент.

Отметим при этом, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также прокомментировал в Twitter последний обстрел Запорожья и заявления российского президента Владимира Путина о причинах взрыва на Крымском мосту накануне.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", – написал он.