"Терористів - знешкоджують": Зеленський закликав світ належно відреагувати на ракетні удари РФ по Запоріжжю

Президент Володимир Зеленський вказує, що постійний терор проти цивільного населення України з боку Росії свідчить про очевидну відмову останньої від справжніх переговорів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Хочу сьогодні адресувати це моє звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори. Про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона доводить це щодня і щоночі", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що у ніч на 9 жовтня чергових ракетних ударів зазнало Запоріжжя, внаслідок чого, за даними президента, загинуло щонайменше 14 людей, і ця кількість може ще збільшитися, оскільки розбір завалів зруйнованої 9-поверхівки триває. Серед поранених внаслідок влучання - 70 людей, зокрема 11 дітей.

"Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють", - впевнений Зеленський.

Глава держави нагадав, що серія ракетних ударів по Запоріжжю цього тижня вже забрала життя щонайменше 43 людей, а до того ще були удари по Харкову, по містах Донбасу та інших містах України, що також спричинили числені жертви.

"Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільних людях. Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так. Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують", - підкреслив він.

Зеленський констатував, що терор є злочином, за який має бути покарання, а терор на державному рівні є одним з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті.

"Якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитися заплющити очі на терор, то саме це й буде програшем – програшем свободи, програшем людяності й програшем демократії. Саме цього так хоче Росія. Саме для цього їй і потрібен увесь цей терор – від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом", - сказав він.

За словами українського президента, таке вже було в історії, коли "минулого разу іншій державі-терористу дозволили робити те, чого вона прагнула, бо сильні світу цього злякались її терору", і почалася Друга світова війна.

"Зараз світ об’єднаний. Зараз усі у світі розуміють, проти чого насправді ведеться Росією ця війна в Україні. Це російська війна проти всіх тих цінностей, які роблять людей людьми, а життя – мирним. Україна виграє в цій війні. Ми можемо звільнити всю нашу землю і можемо поставити на місце державу-терориста", - вважає президент.

За його словами, тільки покарання Росії за терор гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу й не перекинеться на інші країни.

"Але для цього ми маємо зберегти максимальну єдність – єдність усіх людей світу, які цінують мир, поважають право на життя для кожного й достатньо чесні, щоб визнати: постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів", - підкреслив Зеленський.

Тому, як аргументував глава держави, і потрібне офіційне визнання Росії державою-терористом на всіх рівнях та обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами, оскільки "не можна бути спонсорами тероризму".

"Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді", - додав він.

Крім того Зеленський вказав, що потрібна і принципова й достатня допомога Україні - "людям, які є мішенню для держави-терориста", а саме пришвидшення надання достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - заявив президент.

Зазначимо при цьому, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також прокоментував у Twitter останній обстріл Запоріжжя та заяви російського президента Володимира Путіна щодо причин вибуху на Кримському мосту напередодні.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав він.