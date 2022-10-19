Украина тратит на борьбу с иранскими дронами-камикадзе больше, чем стоят сами БПЛА

Для того чтобы сбить иранский дрон-камикадзе Shahed-136, Украина тратит больше денег, чем Россия заплатила за него. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Единица Shahed-136 стоит от 20 000 до 50 000 евро. Всего за последний месяц украинская ПВО сбила 161 беспилотник Shahed-136, один больший Shahed-129 и четыре еще больших беспилотных штурмовика, известных как "Мохаджер-6".

По подсчетам The Guardian, украинские силы ликвидировали иранских дронов-камикаде на сумму около $11,66 млн – $17,9 млн.

Согласно анализу, основанному на открытых источниках, оценочная стоимость их ликвидации для Украины составляет более $ 28,14 млн. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

Вместе с тем военные эксперты считают, что использование Россией беспилотников следует рассматривать как признак слабости РФ.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине еще в июле, но тогда иранские власти отрицали это.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.

При этом Тегеран продолжал настаивать, что якобы "страна не передавала БПЛА России". При этом украинские специалисты передали образцы всех сбитых дронов Shahed-136, чтобы они разработали эффективную систему противодействия им, что подтверждает передачу Ираном оружия РФ.