Україна витрачає на боротьбу з іранськими дронами-камікадзе більше, ніж коштують самі БПЛА

Для того, щоб збити іранський дрон-камікадзе Shahed-136 Україна витрачає більше грошей, ніж Росія заплатила за нього. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

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Одиниця Shahed-136 коштує від 20 000 до 50 000 євро. Загалом за останній місяць українська ППО збила 161 безпілотник Shahed-136 один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні штурмовики, відомі як "Мохаджер-6".

За підрахунками The Guardian, українські сили ліквідували іранських дронів-камікаде на суму близько $11,66 млн - $17,9 млн.

Відповідно до аналізу, який ґрунтується на відкритих джерелах, оціночна вартість їх ліквідації для України становить понад $28,14 млн. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня по 17 жовтня.

В той же час військові експерти вважають, що використання Росією безпілотників слід розглядати як ознаку слабкості РФ.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні ще в липні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.

При цьому Тегеран продовжував наполягати, що нібити "країна не передавала БПЛА Росії". При цьому українські фахівці передали зразки усіх збитих дронів Shahed-136, аби вони розробили ефективну систему протидії їм, що підтверджує передачу Іраном зброї РФ.