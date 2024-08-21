ИнАУ пригрозили отключением госорганов от интернета, если "не прекратится террор" против малых телеком-операторов

ИнАУ предупредила о возможном отключении интернета для государственных органов, если власти не прекратят давление на малые и средние телеком-операторы. Организация заявила, что в случае продолжения террора провайдеры могут отключить «последние мили» и основные каналы связи, которые обеспечивают доступ в интернет для госучреждений. Об этом сообщил глава комитета «Интернет ассоциации Украины» Александр Арутюнян.

"Если власти не прислушаются к представителям малого и среднего бизнеса в телеком отрасли и не прекратят террор, тогда провайлеры будут вынуждены отключать все «последние милые», «транспорты», «волокна'», идущие в государственные ограны. Да, тендеры выиграют ваши "большие" коррупционные провайдеры, но очень часто они должны пользоваться инфраструктурой малого и среднего телеком-бизнеса. Просто вы не в курсе.

Он также отметил, что малый и средний бизнес прекратит строительство новых каналов связи для крупных компаний, которые, по его мнению, монополизируют рынок.

Как крайняя мера, ИнАУ готова принять меры, такие как массовые временные отключения интернета, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Гетманцев намекнул, что интернет-провайдерам пора "завязывать" с дроблением бизнеса на ФЛПы

Напомним, в статье, опубликованной 1 августа, Даниил Гетманцев отметил, что интернет-провайдерам следует прекратить дробление бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это дробление приводит к значительным потерям для государственного бюджета из-за недополучения налогов и единого социального взноса.

Гетманцев объяснил, что компании создают многочисленные юридические лица или привлекают ФЛП для предоставления услуг в отдельных районах или даже в отдельных домах. Это позволяет им использовать упрощенную систему налогообложения, что негативно влияет на государственный бюджет, в частности, из-за больших недопоступлений налогов и платежей.

Для того чтобы лучше понять схему, Гетманцев привел несколько примеров:

Известный оператор "Т", который предлагает телевидение и Интернет и имеет более 320 тысяч абонентов. На самом деле это сеть, в которую входит 288 (!!!) субъектов ведения хозяйства.

Другой провайдер "Л", обслуживающий более 210 тысяч абонентов, де-факто состоит из 80 "упрощенцев".

Гетманцев подчеркивает, что такое дробление бизнеса наносит ущерб государству, которое из-за этого теряет более 3 млрд грн в год. Это также влияет на потребителей из-за низкого уровня безопасности сетей и качества услуг.

Председатель комитета отметил, что борьба с такими схемами важна для приближения к европейским стандартам ведения бизнеса, поскольку они неприемлемы для международных партнеров Украины.

В ответ на критику Даниила Гетманцева, Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите малого телеком-бизнеса.

Ассоциация утверждает, что Государственная налоговая служба без правовых оснований и без изменений в отраслевом и налоговом законодательстве на протяжении более 2,5 лет начала отказывать микро- и малым предприятиям в праве использовать упрощенную систему налогообложения. Несмотря на то, что суды неоднократно признавали эти решения налоговой незаконными и отменяли их, у малых предприятий нет достаточных ресурсов для защиты своих прав.

Также ИнАУ опровергает информацию о том, что государство теряет более 3 миллиардов гривен в год из-за упрощенной системы налогообложения для малых провайдеров, и не соглашается с утверждением, что налоговая нагрузка на общей системе налогообложения почти в 7 раз больше, чем на упрощенной системе.

В Украине появилась петиция против отмены упрощенного налогообложения для интернет-провайдеров

Недавно появилась петиция, призывающая не отменять упрощенную систему налогообложения для компаний, предоставляющих услуги электронных коммуникаций.

Как говорится в тексте петиции, согласно налоговому законодательству Украины, лица, занимающиеся только предоставлением услуг доступа в Интернет, имеют право использовать упрощенную систему налогообложения. Это право закреплено в Налоговом кодексе Украины, согласно которому услуги доступа в Интернет не входят в список видов деятельности, за которые не разрешено использовать упрощенную систему.

Однако, со второй половины прошлого года, особенно с июня 2024 года, Государственная налоговая служба Украины начала активно требовать от поставщиков Интернет-услуг перейти на общую систему налогообложения. Эти требования сопровождаются проверками, письмами и телефонными звонками, что нарушает права предпринимателей и игнорирует законодательные нормы.

В петиции отмечается, что такие действия налоговиков противоречат Конституции Украины, гарантирующей, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий и в соответствии с законами. Также указывается, что эти действия могут негативно повлиять на обеспечение доступа к Интернету, особенно в прифронтовых территориях, где ситуация и без того сложна.

Авторы петиции просят:

Прекратить давление на поставщиков услуг Интернета и отменить требования о переходе на общую систему налогообложения. Запретить налоговым органам принятие действий, которые могут повредить стабильной работе предприятий и обеспечению Интернет-услуг в Украине, особенно во время военного положения.

Петицию также поддержал народный депутат Украины Александр Федиенко.

Налоговая служба объяснила, почему интернет-провайдеры не могут использовать упрощенную систему налогообложения

Налоговая служба разъяснила, почему интернет-провайдеры не могут использовать упрощенную систему налогообложения. Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-предприниматели, предоставляющие услуги по доступу в Интернет, должны перейти на общую систему налогообложения.

Это отмечено в п. 291.2 ст. 291 НКУ, говорящий, что упрощенная система налогообложения доступна только тем предпринимателям, которые не занимаются видами деятельности, исключенными из этой системы. П. 291.5 ст. 291 НКУ определяет, что техническое обслуживание и эксплуатация телекоммуникационных сетей не подпадает под упрощенную систему.

Поскольку интернет-провайдеры управляют сетями и предоставляют доступ к ним, им запрещено использовать упрощенную налогооблагаемую систему. Это необходимо для правильного учета и контроля деятельности в сфере электронных коммуникаций. Поэтому провайдеры должны использовать общую систему налогообложения и платить другие налоги.

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