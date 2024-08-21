ІнАУ пригрозили відключенням держорганів від інтернету, якщо "не припиниться терор" проти малих телеком-операторів

ІнАУ попередила про можливе відключення інтернету для державних органів, якщо влада не припинить тиск на малі та середні телеком-оператори. Організація заявила, що у разі продовження терору, провайдери можуть відключити «останні милі» та основні канали зв’язку, які забезпечують доступ до інтернету для держустанов. Про це повідомив голова комітету «Інтернет асоціації України» Олександр Арутюнян.

"Якщо влада не дослухається до представників малого та середнього бізнесу в телеком галузі та не припинить терор, тоді провайлери будуть змушені відключати всі «останні милі», «транспорти», «волокна‘», що йдуть до державних огранів. Так, тендери виграють ваші »великі» корупційні провайдери, але дуже часто вони мусять користуватися інфраструктурою малого та середнього телеком—бізнесу. Просто ви не в курсі", - написав Олександр Арутюнян.

Він також зазначив, що малий та середній бізнес припинить будівництво нових каналів зв’язку для великих компаній, які, на його думку, монополізують ринок.

Як крайній захід, ІнАУ готова вжити заходів, таких як масові тимчасові відключення інтернету, щоб привернути увагу до проблеми.

Гетманцев натякнув, що інтернет-провайдерам час "зав'язувати" з дробленням бізнесу на ФОПи

Нагадаємо, у статті, опублікованій 1 серпня Данило Гетманцев зазначив, що інтернет-провайдерам слід припинити дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це дроблення призводить до значних втрат для державного бюджету через недоотримання податків і єдиного соціального внеску.

Гетманцев пояснив, що компанії створюють численні юридичні особи або залучають ФОП для надання послуг в окремих районах чи навіть окремих будинках. Це дозволяє їм використовувати спрощену систему оподаткування, що негативно впливає на державний бюджет, зокрема через великі недонадходження податків та платежів.

Для того, щоб краще зрозуміти схему, Гетманцев навів декілька прикладів:

Відомий оператор "Т", який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 (!!!) суб’єктів господарювання.

Інший провайдер "Л", який обслуговує більше 210 тисяч абонентів, де-факто складається з 80 "спрощенців".

Гетманцев підкреслює, що таке дроблення бізнесу завдає збитків державі, яка через це втрачає більше 3 млрд грн на рік. Це також впливає на споживачів через низький рівень безпеки мереж та якість послуг.

Голова комітету зауважив, що боротьба з такими схемами є важливою для наближення до європейських стандартів ведення бізнесу, оскільки вони неприйнятні для міжнародних партнерів України.

У відповідь на критику Данила Гетманцева, Інтернет Асоціація України (ІнАУ), звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про захист малого телеком-бізнесу.

Асоціація стверджує, що Державна податкова служба без правових підстав і без змін у галузевому та податковому законодавстві протягом більше ніж 2,5 років почала відмовляти мікро- та малим підприємствам у праві використовувати спрощену систему оподаткування. Незважаючи на те, що суди неодноразово визнавали ці рішення податкової незаконними та скасовували їх, малі підприємства не мають достатніх ресурсів для захисту своїх прав.

Також ІнАУ спростовує інформацію про те, що держава втрачає понад 3 мільярди гривень на рік через спрощену систему оподаткування для малих провайдерів, і не погоджується з твердженням, що податкове навантаження на загальній системі оподаткування є майже у 7 разів більшим, ніж на спрощеній системі.

В Україні з'явилась петиція проти скасування спрощеного оподаткування для інтернет-провайдерів

Нещодавно з'явилась петиція, що закликає не скасовувати спрощену систему оподаткування для компаній, які надають послуги електронних комунікацій.

Як ідеться у тексті петиції, згідно з податковим законодавством України, особи, які займаються лише наданням послуг доступу до інтернету, мають право використовувати спрощену систему оподаткування. Це право закріплене в Податковому кодексі України, згідно з яким послуги доступу до Інтернету не входять до списку видів діяльності, за які не дозволено використовувати спрощену систему.

Однак, з другої половини минулого року, і особливо з червня 2024 року, Державна податкова служба України почала активно вимагати від постачальників Інтернет-послуг перейти на загальну систему оподаткування. Ці вимоги супроводжуються перевірками, листами та телефонними дзвінками, що порушує права підприємців і ігнорує законодавчі норми.

В петиції зазначається, що такі дії податківців суперечать Конституції України, яка гарантує, що органи влади повинні діяти тільки в межах своїх повноважень і відповідно до законів. Також вказується, що ці дії можуть негативно вплинути на забезпечення доступу до Інтернету, особливо в прифронтових територіях, де ситуація і без того є складною.

Автори петиції просять:

Припинити тиск на постачальників Інтернет-послуг та скасувати вимоги про перехід на загальну систему оподаткування. Заборонити податковим органам вжиття дій, які можуть зашкодити стабільній роботі підприємств і забезпеченню Інтернет-послуг в Україні, особливо під час воєнного стану.

Додамо, що петицію також підтримав народний депутат України Олександр Федієнко.

Податкова служба пояснила, чому інтернет-провайдери не можуть використовувати спрощену систему оподаткування

Податкова служба роз’яснила, чому інтернет-провайдери не можуть використовувати спрощену систему оподаткування. За Податковим кодексом України, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з доступу до Інтернету, повинні перейти на загальну систему оподаткування.

Це зазначено в п. 291.2 ст. 291 ПКУ, який говорить, що спрощена система оподаткування доступна тільки тим підприємцям, які не займаються видами діяльності, що виключені з цієї системи. П. 291.5 ст. 291 ПКУ визначає, що технічне обслуговування та експлуатація телекомунікаційних мереж не підпадають під спрощену систему.

Оскільки інтернет-провайдери управляють мережами і надають доступ до них, їм заборонено використовувати спрощену систему оподаткування. Це потрібно для правильного обліку і контролю за діяльністю в сфері електронних комунікацій. Тому провайдери мають використовувати загальну систему оподаткування і сплачувати інші податки.

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