На разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивный трафик - ГПСУ

На разблокированном 22 апреля пункте пропуска “Ягодин-Дорогуск” на украинско-польской границе наблюдается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По информации Демченко, за минувшие сутки пункт пропуска пересекли 1300 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. В то же время, при блокировке КПП польские фермеры в сутки могли пропускать 60-100 грузовиков в сторону Украины, в сторону Польши были нулевые показатели.

Вместе с тем, польские фермеры продолжают блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская", утром 25 апреля в очередях в сторону Украины стояли около 150 грузовиков.

“Некоторое количество грузовиков через это направление может ехать – как в сторону Польши, так и в сторону Украины. Но это более низкий показатель, чем пропускная способность этого направления”, – отметил Демченко.

Отметим, что с 21 апреля польские фермеры частично разблокировали пропуск грузовиков через КПП "Рава-Русская – Гребенное", кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции). До этого польские протестующие вообще не пропускали фуры из Украины.

Кроме того, Демченко заявил, что Госпогранслужба не ведет диалога с польскими фермерами, находящимися на территории соседнего государства. Вся коммуникация происходит с польскими коллегами-пограничниками.

Какая ситуация на границе

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" снова ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов".

Туск просил фермеров остановить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, поскольку такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией.

По словам Туска, ближайшее время может оказаться решающим для дальнейшего хода войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может нанести вред Украине", - подчеркнул премьер и добавил, что польские власти не могут допустить блокирования переходов - независимо от обоснования протестов.