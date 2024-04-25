На розблокованому пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” спостерігається інтенсивний трафік – ДПСУ

На розблокованому 22 квітня пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на українсько-польському кордоні спостерігається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За інформацією Демченка, за минулу добу пункт пропуску перетнули 1300 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Водночас, під час блокування КПП польські фермери за добу могли пропускати 60-100 вантажівок в бік України, у бік Польщі були нульові показники.

Разом з тим, польські фермери продовжують блокаду на пункті пропуску “Рава-Руська”, зранку 25 квітня у чергах до України стояли близько 150 вантажівок.

“Певна кількість вантажівок через цей напрямок може їхати – як у бік Польщі, так і в бік України. Але це нижчий показник, ніж пропускна спроможність цього напрямку”, – зазначив Демченко.

Зазначимо, що з 21 квітня польські фермери частково розблокували пропуск ваговозів через КПП "Рава-Руська – Гребенне", окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, що відносяться до сільськогосподарської продукції). До того польські протестувальники взагалі не пропускали фури з України.

Крім того, Демченко заявив, що Держприкордонслужба не веде діалогу з польськими фермерами, які перебувають на території сусідньої держави. Натомість, уся комунікація відбувається з польськими колегами-прикордонниками.

Яка ситуація на кордоні

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

18 квітня польські фермери на пункті пропуску "Корчова - Краківець"знову обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а в пункті "Медика - Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Туск просив фермерів зупинити блокаду кордону з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів, що протестують, припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією.

За словами Туска, найближчий час може стати вирішальним для подальшого ходу війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні", - наголосив прем'єр і додав, що польська влада не може допустити блокування переходів - незалежно від обґрунтування протестів.