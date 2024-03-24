Заблокированная граница с Польшей: украинских водителей снабдили едой (ФОТО)

Украинские водители, заблокированные на границе из-за протестов польских фермеров, получили продуктовые наборы и воду.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что при поддержке Global Empowerment Mission (GEM) и Фонда Говарда Баффета вблизи пунктов пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Корчева - Краковец" украинским перевозчикам раздали около 2 тысяч продуктовых боксов, 4 паллета с водой и около 500 горячих обедов.

"Благодарим наших партнеров Global Empowerment Mission и Фонда Говарда Баффета, которые системно поддерживают украинцев гуманитарной помощью. Ценим поддержку украинских водителей, ставших заложниками ситуации из-за протестов в Польше", — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, сейчас проезда на границе с Польшей ожидают более 1600 грузовиков.

Полностью заблокированы "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Долгобычев - Угринов".

Очередь остается и на разблокированных пунктах пропуска "Зосин – Устилуг", "Корчева – Краковец" и "Медика – Шегини".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Но потом польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокирован пункт пропуска "Зосин-Устилуг".