Заблокований кордон з Польшею: українських водіїв забезпечили їжею (ФОТО)

Українські водії, які заблоковані на кордоні через протести польських фермерів, отримали продуктові набори та воду.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що за підтримки Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета поблизу пунктів пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська" та "Корчова – Краківець" українським перевізникам роздали майже 2 тисячі продуктових боксів, 4 палети з водою та біля 500 гарячих обідів.

"Дякуємо нашим партнерам Global Empowerment Mission та Фонду Говарда Баффета, які системно підтримують українців гуманітарною допомогою. Цінуємо підтримку українських водіїв, що стали заручниками ситуації через протести в Польщі", — прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, зараз на проїзд на кордоні з Польшею очікують понад 1600 вантажівок.

Повністю заблоковані "Дорогуськ - Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська" та "Долгобичув – Угринів".

Черга залишається і на розблокованих пунктах пропуску "Зосин – Устилуг", "Корчова – Краківець" та "Медика – Шегині".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

Але потім польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині". Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі.

Також польські фермери 21 березня розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг".