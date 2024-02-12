РФ завербовала около 15 000 непальцев для участия в войне против Украины, - CNN

Около 15 000 непальцев вступили в ряды российской армии после того, как российские власти в 2023 году объявили о выгодном пакете для иностранных боевиков.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, среди которых военные, вернувшиеся с фронта и родственники завербованных в российскую армию непальцев.

Как отмечает CNN, в пакет для боевиков входила зарплата не менее $2000 в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта. Паспорт Непала считается одним из самых худших в мире с точки зрения глобальной мобильности, уступая только Северной Корее. Кроме того, гималайская страна является одной из беднейших в мире по ВВП на душу населения в размере $1336 за 2022 год, согласно данным Всемирного банка.

Правительство Непала заявляет, что около 200 его граждан воюют на стороне русской армии, и не менее 13 непальцев были убиты в зоне боевых действий. Но законодатели и правозащитники в Непале говорят, что официальные оценки сильно занижают реальные цифры.

Оппозиционный непальский депутат и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял заявила в верхней палате парламента округа, что от 14 000 до 15 000 непальцев борются на линии фронта. Она ссылалась на показания мужчин, вернувшихся из зоны боевых действий, и призвала российские власти предоставить эти цифры.

"Российское правительство должно располагать данными о том, сколько иностранных боевиков вступили в российскую армию и сколько непальцев воюют на стороне России", - сказала она.

По данным министерства иностранных дел Непала, четверо непальских боевиков сейчас удерживаются Украиной как военнопленные.

Общественная активистка из Катманду Крита Бхандари стала лидером группы членов семей воюющих в России непальских мужчин. Она говорит, что в последние недели около 2000 семей обратились к ней с просьбой о помощи, чтобы связаться со своими пропавшими близкими или вернуть домой тех, кто все еще находится на связи.

По словам Бхандари, сотни семей заявляют, что их родственники в России не выходят на связь в течение многих недель или месяцев.

Проанализировав данные в соцсетях, журналисты CNN определили, что тренировки непальских мужчин проходят в учебном центре "Авангард" в Подмосковье. Один из непальских солдат рассказал, что там их учат управлять ракетными установками, бомбами, пулеметами, беспилотниками и танками. Кроме своих соотечественников он видел в учебном центре солдат из Египта, Афганистана, Индии и других стран.

Несколько боевиков, которым удалось вернуться, говорили журналистам CNN, что Россия использовала их в качестве пушечного мяса в войне.

"На самом деле это непальцы и другие иностранные боевики воюют на передовой в зонах боевых действий. Россияне занимают позицию в нескольких сотнях метров от них в качестве поддержки", - сказал недавно вернувшийся из России Суман Таманг.

По данным Kathmandu Post, правительство Непала не разрешает своим гражданам служить в иностранных армиях, кроме как в Индии и Великобритании. Кроме того, Министерство иностранных дел Непала в декабре призвало Россию прекратить вербовку непальских граждан и отправить домой останки погибших в войне.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Кремль завышает численность своей армии – его заявления о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек значительно преувеличены. По данным ведомства, основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность страны-агрессора.

Мобилизация в РФ

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Пока в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Пока в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Как считают эксперты, до президентских выборов 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.

Фото: ua.depositphotos.com