РФ завербувала близько 15 000 непальців для участі у війні проти Україні, - CNN

Близько 15 000 непальців вступили в ряди російської армії після того, як російська влада у 2023 році оголосила про вигідний пакет для іноземних бойовиків.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на декілька джерел, серед яких – військові, що повернулися з фронту та родичі завербованих у російську армію непальців.

Як зазначає CNN, до пакету для бойовиків входила зарплата не менше $2000 на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта. Паспорт Непалу вважається одним із найгірших у світі з точки зору глобальної мобільності, поступаючись лише Північній Кореї. Крім того, гімалайська країна є однією з найбідніших у світі з ВВП на душу населення у розмірі $1336 за 2022 рік, згідно з даними Світового банку.

Уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії, і щонайменше 13 непальців було вбито у зоні бойових дій. Але законодавці та правозахисники у Непалі кажуть, що офіційні оцінки сильно занижують реальні цифри.

Опозиційна непальська депутатка і колишня міністерка закордонних справ Бімала Рай Паудьял заявила у верхній палаті парламенту округу, що від 14 000 до 15 000 непальців борються на лінії фронту. Вона посилалась на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликала російську владу надати ці цифри.

"Російський уряд повинен мати у своєму розпорядженні дані про те, скільки іноземних бойовиків вступили в російську армію і скільки непальців воюють на боці Росії", — сказала вона.

За даними міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бойовиків наразі утримуються Україною як військовополонені.

Громадська активістка із Катманду Криту Бхандарі стала лідером групи членів сімей непальських чоловіків, що воюють у Росії. Вона каже, що протягом останніх тижнів близько 2000 сімей звернулися до неї з проханням про допомогу, щоб зв'язатися зі своїми зниклими близькими або повернути додому тих, хто все ще перебуває на зв'язку.

За словами Бхандарі, сотні сімей заявляють, що їхні родичі в Росії не виходять на зв'язок упродовж багатьох тижнів чи місяців.

Проаналізувавши дані в соцмережах, журналісти CNN визначили, що тренування непальських чоловіків проходять у навчальному центру "Авангард", що у Підмосков’ї. Один із непальських солдатів розповів, що там їх вчать керувати ракетними установками, бомбами, кулеметами, безпілотниками і танками. Крім своїх співвітчизників, він бачив у навчальному центрі солдат з Єгипту, Афганістану, Індії і інших країн.

Декілька непальських бойовиків, яким вдалося повернутися, говорили журналістам CNN, що Росія використовувала їх в якості гарматного м'яса у війні.

"Насправді це непальці та інші іноземні бойовики б'ються на передовій у зонах бойових дій. Росіяни займають позицію за кількасот метрів від них в якості підтримки", - сказав Суман Таманг, який нещодавно повернувся з Росії.

За даними Kathmandu Post, уряд Непалу не дозволяє своїм громадянам служити в іноземних арміях, крім як в Індії та Великій Британії. Крім того, Міністерство закордонних справ Непалу у грудні закликало Росію припинити вербування непальських громадян та відправити додому останки загиблих у війні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Кремль завищує чисельність своєї армії – його заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб значно перебільшені. За даними відомства, основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони і сільську місцевість країни-агресора.

Мобілізація в РФ

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Наразі у Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

Як вважають експерти, до президентських виборів 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде.

Фото: ua.depositphotos.com