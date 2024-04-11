Украинские военные получат партию роботизированных платформ "ШаБля"

Генеральный штаб Украины распределит и передаст роботизированные платформы "ШаБля" для украинских военных на самые горячие участки фронта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе - роботизированные платформы и РЭБ", - заявил глава Минцифры.

По его словам, у партии будут три модификации, которые могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км.

Федоров напомнил, что "ШаБля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага. Удаленно — означает сохраненные жизни защитников. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.

Турель "ШаБля". Фото: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Также Федоров сообщил, что военные активно пользуются "Шаблей". Роботизированная турель уже сражается в составе батальона "Волки Да Винчи", 3 и 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады. Оккупанты называют модуль ШаБля "косой смерти".

"Оборонительные инновации - наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - резюмировал глава Минцифры.

Напомним, Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля" в январе 2024 года.

О "Шабле"

Ранее Минобороны допустило к эксплуатации автоматическую турель "ШаБля".

Тогда было допущено к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля".

"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - отмечали в Минобороны.

Отметим, модуль "ШаБля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль можно установить видеокамеры, тепловизоры, дальномеры и другую оптику.

Модуль предназначен для уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники. Находясь в бронированном автомобиле или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.

Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции "ШаБли" она быстро ремонтируется.

Разработки Brave1

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.