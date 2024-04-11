Українські військові отримають партію роботизованих платформ "ШаБля"

Генеральний штаб України розподілить і передасть роботизовані платформи "ШаБля" для українських військових на найгарячіші ділянки фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо розвивати інновації і технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі — роботизовані платформи і РЕБ", - заявив голова Мінцифри.

За його словами, у партії будуть три модифікації, які можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км.

Федоров нагадав, що "ШаБля" — це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

Турель "ШаБля". Фото: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Також Федоров повідомив, що військові активно користуються "ШаБлею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону "Вовки Да Вінчі", 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти називають модуль ШаБля "косою смерті".

"Оборонні інновації — наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - резюмував голова Мінцифри.

Нагадаємо, Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" у січні 2024 року.

Про "ШаБлю"

Раніше Міноборони допустило до експлуатації автоматичну турель "ШаБля".

Тоді було допущено до експлуатації відразу три зразки модулів "ШаБля".

"Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога", - наголошували в Міноборони.

Зауважимо, модуль "ШаБля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль можна встановити відеокамери, тепловізори, далекоміри та іншу оптику.

Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці.

Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції "ШаБлі" вона швидко ремонтується.

Розробки Brave1

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.