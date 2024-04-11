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Українські військові отримають партію роботизованих платформ "ШаБля"
Генеральний штаб України розподілить і передасть роботизовані платформи "ШаБля" для українських військових на найгарячіші ділянки фронту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Продовжуємо розвивати інновації і технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі — роботизовані платформи і РЕБ", - заявив голова Мінцифри.
За його словами, у партії будуть три модифікації, які можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Федоров нагадав, що "ШаБля" — це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.
Також Федоров повідомив, що військові активно користуються "ШаБлею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону "Вовки Да Вінчі", 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти називають модуль ШаБля "косою смерті".
"Оборонні інновації — наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - резюмував голова Мінцифри.
Нагадаємо, Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" у січні 2024 року.
Про "ШаБлю"
Раніше Міноборони допустило до експлуатації автоматичну турель "ШаБля".
Тоді було допущено до експлуатації відразу три зразки модулів "ШаБля".
"Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога", - наголошували в Міноборони.
Зауважимо, модуль "ШаБля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль можна встановити відеокамери, тепловізори, далекоміри та іншу оптику.
Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці.
Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції "ШаБлі" вона швидко ремонтується.
Розробки Brave1
Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.
Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.
Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.
На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.