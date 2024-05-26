Мер Миколаєва розповів про перспективи реалізації проєкту з відновлення водопостачання в місті

Миколаїв готується до будівництва нового водогону, який має забезпечити мешканців міста питною водою. Проєкт знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, проєкт будівництва знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей.

"Ми проводили вже зустрічі з міністрами і з нашими колегами з Європейського інвестиційного банку, адже частину грошей державі доведеться брати в кредит. Головна ідея в тому, щоб ми будували цей водопровід за принципом "проєктуй-будуй", тобто щоб ці процеси проходили паралельно. Такий досвід вже є і я сподіваюсь, що протягом місяця пройдуть закупівлі і розпочнеться робота", -зазначив очільник Миколаєва

Наразі, як зауважує міський голова, питання лише в тому, як визначити процедуру закупівлі, якщо вона буде проводитися не тільки за державні, а і за кошти світових банків.

Сєнкевич наголосив, що місту жодних коштів на відновлення водопостачання на цей час виділено не було: 56 млн грн, які виділяли відразу після підриву водогону, передбачались на модернізацію очисних споруд під ту воду, яку Миколаїв отримував з іншого джерела.

"За гроші, які виділив Кабмін на Миколаївську ОВА, повинні реконструюватися головні трубопроводи, що почали протікати після використання солоної води. І саме цей проєкт стосується відновлення водопостачання, тобто підведення до наших очисних споруд води з іншого джерела водозабору", - пояснює Сєнкевич.

Щодо нового джерела водопостачання на річці Південний Буг, мер повідомив, що французькі спеціалісти з компанії "Іджис" рік вели дослідження за різних умов, в різну погоду і в кінці визначили саме цей варіант як найоптимальніший за принципом найчистіша вода за найменші гроші.

Зауважимо, питна вода у кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв. Відтоді там тече лише технічна вода.

Нагадаємо, 12 квітня на засіданні Кабінету міністрів було вирішено виділити з резервного фонду державного бюджету 125,5 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою.

Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, слід розуміти, що є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, кошти наразі шукають. Цим питанням активно займається, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, народні депутати від Миколаївщини.

Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.