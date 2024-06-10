Родини військовополонених отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу через "Дію"

Координаційний штаб надсилатиме сповіщення через "Дію" родинам полонених та зниклих безвісти.

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Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Запускаємо push-сповіщення в "Дії" для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених. Раніше інформування відбувалося через смс. Вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу", - повідомляють у відомстві.

Там зазначають, що для того, щоб захистити сімʼї полонених від дезінформації, відтепер сповіщення з кабінету Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими надходитимуть у "Дію".

Як це працюватиме

У Мінцифри пояснили принцип роботи сповіщень: після зникнення людини її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У "Дію" надходять сповіщення про те, що:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в "Дії".

Щоб отримувати сповіщення від Координаційного штабу в "Дію", необхідно:

авторизуватися в "Дії";

мати верифіковану картку платника податків;

подати заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу.

"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у "Дію" про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", - розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

У відомстві зазначили, що сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції.

Нагадаємо, 31 травня відбувся черговий обмін військовополоненими. Україні вдалося повернути додому 71 захисника та чотирьох цивільних. Це вже 52-й за рахунком обмін.

Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.

Попередній, 51-й обмін полоненими відбувся ще 8 лютого. Тоді вдалося повернути додому 100 захисників, більшість з яких була оборонцями Маріуполя.