Росіяни закликають мешканців окупованих територій доносити на сусідів

Росіяни продовжують впроваджувати систему доносів для реалізації політики терору на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що наразі окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини необхідно виконати план щодо затримання українців, аби “приборкати партизанський рух”.

"Таким чином росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чат-боти, або за винагороду у відділках каральних органів", - підкреслюють в ЦНС.

За даними українського підпілля, доноси “легітимізують” терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу.

"Надалі кати вже не розбираються чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні. Родичам затриманих зазвичай навіть не повідомляють ні причини затримання, ні де він утримується", - зауважують в ЦНС.

Там зауважують, що всі імена інформаторів окупантів стають відомими, навіть анонімні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються інформаційно ізолювати мешканців на тимчасово окупованих територіях і забороняють їм спілкуватися з жителями вільної України.

Нагадаємо, росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни затримують дітей, адже молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ.