Без шкоди для довкілля: як STLTH Vape змінює ринок продуктів для вейпінгу

Курцям, які шукають eco-friendly альтернативу звичайним цигаркам, канадська компанія STLTH Vape пропонує випарник нового покоління з можливістю перезарядження. Час роботи акумулятора залежить від кількості затяжок користувача, але, як показує практика, за один заряд споживач може зробити до 200 затяжок.

Кожна п’ята людина на планеті курить. Таку статистику надає Всесвітня організація охорони здоров’я. А за оцінками GSTHR, понад 82 млн курців з усього світу надають перевагу електронним сигаретам, і щороку цей показник суттєво зростає. На це впливає декілька чинників: електронні девайси, за різними дослідженнями, менш шкідливі для організму, не залишають неприємного запаху на одязі, руках чи волоссі, майже не завдають шкоди людям довкола. Звучить як чудовий вибір для дорослих курців, що прагнуть мінімізувати негативний вплив від куріння, чи не так?

Водночас відходи від одноразових електронних сигарет потенційно становлять більш серйозну екологічну загрозу, ніж недопалки звичайних цигарок. Після споживання так званих одноразок залишаються пластик, важкі метали та легкозаймисті літій-іонні батареї, які більшість споживачів навіть не знають, як правильно утилізувати. На відміну від недопалків відходи від електронних сигарет не розпадаються і не забруднюють довкілля.

Курцям, які шукають eco-friendly альтернативу звичайним цигаркам, канадська компанія STLTH Vape пропонує випарник нового покоління з можливістю перезарядження. Час роботи акумулятора залежить від кількості затяжок користувача, але, як показує практика, за один заряд споживач може зробити до 200 затяжок.

Випарник STLTH складається з трьох частин:

1) акумулятора 470 mAh;

2) картриджа із запатентованою нікотиновою рідиною для електронних пристроїв на основі солі;

3) USB-кабеля для перезарядження.

Х-картриджі — додатковий аромат і потік повітря для споживачів

STLTH пропонує дорослим курцям 12 оригінальних ароматів на вибір, а також інноваційну лінійку Х-картриджів з п’ятьма ароматами міцністю 50 мг на мл нікотину. Особливість останніх в унікальному поєднанні додаткового багатого аромату і додаткового потоку повітря для споживачів.

Рідини для електронних пристроїв спеціально розробили під нові Х-картриджі для забезпечення покращеного смаку, потоку повітря та утворення пари, якими насолоджуються користувачі одноразових продуктів. Картриджі STLTH збирають, заповнюють та пакують на заводі в Онтаріо, Канада, що підтверджує якість продукту та відповідність канадським нормам у порівнянні з іншими одноразовими продуктами для вейпінгу, більшість з яких мають повністю китайське походження.

До складу рідин для електронних пристроїв STLTH входять пропіленгліколь, рослинний гліцерин, нікотин, а також натуральні та штучні харчові ароматизатори харчового ступеня чистоти.

У STLTH є 17 унікальних ароматів, наприклад, окрім звичних ароматів тютюну та м’яти є вибуховий кисло-солодкий аромат блакитної малини або свіжого яблука, що поєднує кислий та солодкий присмаки. Компанія постійно працює над розробленням нових ароматів.

Вартість пристрою STLTH — 299 грн.

Вартість набору з двох картриджів — 290 грн.