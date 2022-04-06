Кабмін виділив на потреби Міноборони ще 33 млрд грн

Кабінет міністрів виділив близько 33 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Про це 5 квітня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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За словами прем'єра, Кабмін вирішив виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони України, передає прес-служба уряду.

"Виділяємо Міністерству оборони та Службі безпеки України кошти з резервного фонду. Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави та бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що одразу кілька держав запропонували свою безоплатну допомогу у лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців та цивільних осіб.

Уряд затвердив документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн.

Гроші будуть перерозподілені з інших бюджетних програм і спрямовані насамперед на забезпечення ключових потреб української армії та економіки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів додатково виділить із державного бюджету на потреби Міноборони близько 22 млрд грн.

За день до повномасштабного вторгнення Росії до України, 23 лютого, Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону, який передбачає перерозподіл коштів із будь-якої статті державного бюджету на національну безпеку та оборону.