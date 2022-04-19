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Румунія передасть Україні летальну зброю
Румунія передасть Україні партію летальної зброї. Це буде зброя з внутрішніх резервів Міноборони країни, а не озброєння НАТО.
Про це повідомляє видання "Romania Libera".
Для постачання зброї владі Румунії довелося внести поправки до законодавства у контексті військового вторгнення Росії в Україну.
Після схвалення відповідного документа Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО, а й "потенційним союзникам альянсу".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу", - повідомили в Міноборони Румунії.
Зазначимо, що у зв'язку з тим, що Росія активувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою.
Також парламент Італії схвалив постачання зброї Україні.
Крім того, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana".