Румунія передасть Україні летальну зброю

Румунія передасть Україні партію летальної зброї. Це буде зброя з внутрішніх резервів Міноборони країни, а не озброєння НАТО.

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Про це повідомляє видання "Romania Libera".

Для постачання зброї владі Румунії довелося внести поправки до законодавства у контексті військового вторгнення Росії в Україну.

Після схвалення відповідного документа Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО, а й "потенційним союзникам альянсу".

"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу", - повідомили в Міноборони Румунії.

Зазначимо, що у зв'язку з тим, що Росія активувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою.

Також парламент Італії схвалив постачання зброї Україні.

Крім того, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana".