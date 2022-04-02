Щуцький розповів, що відбувається на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць

Ситуація на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць на сьогоднішній день більш-менш стабільна.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на першого заступника голови Держмитслужби України Олександра Щуцького на сторінці служби у Facebook.

"Зараз допомога набула стабільного характеру, є чітка логістика, порядок, організований основний гуманітарний хаб на Закарпатті, є координація зусиль військових адміністрацій та облрад, є чітке розуміння ситуації. Я б сказав, перейшли з хвилі певного хаосу на хвилю системної роботи", – повідомив Щуцький.

Для порівняння, у мирний час для визнання гуманітарної допомоги донор мав звернутися до отримувача, останній писав відповідне звернення на комісію при облраді. Комісія засідала, потім готувала низку документів на митницю із вказівками, куди йде та хто та як використовуватиме.

Також, за його словами, Закарпатська митниця вже у перші дні війни передала 389 конфіскованих транспортних засобів (причепи, вантажівки) у власність військкома для ЗСУ.

Нагадаємо, у березні Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання.

Раніше Кабінет міністрів вирішив запровадити декларативний принцип митних процедур, відмовившись необхідності заповнювати документи на митниці.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн.