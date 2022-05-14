У Нідерландах заморозили російських активів на понад €640 мільйонів 

У Нідерландах заморозили фінансових російських активів на суму 640,8 мільйона євро.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на офіційному урядовому порталі.

Зазначається, що екс-голова МЗС Стеф Блок представив доповідь міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Цей звіт містить підсумки за останні тижні та рекомендації. Зокрема, російських фінансових активів заморожено на суму 640,8 млн євро.

Санкції стосуються майже всіх секторів економіки. До виконання санкцій та нагляду за ними залучена велика кількість міністерств, компаній та виконавчих служб.

Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на 425 млн євро. Серед утриманого майна - шість літаків і 24 судна російських і білоруських громадян.

У доповіді наголосили, що з початку запровадження санкцій нідерландські службовці перевірили понад 77 500 декларацій на експорт та 11 300 – на імпорт товарів. Затримані судна та літаки російських та білоруських багатіїв не можуть передаватися власникам та загалом залишати територію Нідерландів.

Нагадаємо, що російські активи також заморозили на Кайманових островах, у Франції, Канаді та ряді інших країн. Зокрема, представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейські країни мають розглянути питання щодо вилучення заморожених активів російського центробанку та використання їх для відновлення України після війни.