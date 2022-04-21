НКЦПФР шукає на українському фондовому ринку російський слід

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) проаналізує залучення резидентів та компаній РФ на вітчизняні ринки капіталу, щоб зменшити їх вплив та мінімізувати загрози для фінансових ринків України.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, НКЦПФР просить вітчизняні компанії з управління активами (КУА), інститути спільного інвестування (ІСІ), корпоративні інвестфонди (КІФ) та недержавні пенсійні фонди (НПФ) надати таку інформацію:

– про наявність/відсутність у структурі власності КУА та адміністратора НПФ осіб, пов'язаних з РФ;

– про наявність/відсутність серед учасників ІСІ осіб, пов'язаних із РФ;

– про наявність/відсутність у складі активів ІСІ/НПФ майна, що знаходиться на території України та належить РФ або її громадянам;

– про наявність/відсутність серед членів наглядової ради КІФ та НПФ громадян РФ;

– перелік усіх операцій з активами ІСІ/НПФ з 24 лютого до 19 квітня 2022 року включно.

У НКЦПФР зазначають, що ці дані слід надати у форматі Exel протягом 10 днів після публікації відповідного рішення на електронну адресу [email protected].

У Нацкомісії додали, що ці документи мають бути засвідчені за допомогою електронного цифрового підпису уповноваженої особи заявника.

Нагадаємо, 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, в НКЦПФР на позачерговому засіданні ухвалили рішення тимчасово зупинити розміщення, обіг та викуп усіх цінних паперів, а також проведення операцій у системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб.