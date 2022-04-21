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НКЦПФР шукає на українському фондовому ринку російський слід
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) проаналізує залучення резидентів та компаній РФ на вітчизняні ринки капіталу, щоб зменшити їх вплив та мінімізувати загрози для фінансових ринків України.
Як повідомляє пресслужба регулятора, НКЦПФР просить вітчизняні компанії з управління активами (КУА), інститути спільного інвестування (ІСІ), корпоративні інвестфонди (КІФ) та недержавні пенсійні фонди (НПФ) надати таку інформацію:
– про наявність/відсутність у структурі власності КУА та адміністратора НПФ осіб, пов'язаних з РФ;
– про наявність/відсутність серед учасників ІСІ осіб, пов'язаних із РФ;Підписуйтеся на наш YouTube канал
– про наявність/відсутність у складі активів ІСІ/НПФ майна, що знаходиться на території України та належить РФ або її громадянам;
– про наявність/відсутність серед членів наглядової ради КІФ та НПФ громадян РФ;
– перелік усіх операцій з активами ІСІ/НПФ з 24 лютого до 19 квітня 2022 року включно.
У НКЦПФР зазначають, що ці дані слід надати у форматі Exel протягом 10 днів після публікації відповідного рішення на електронну адресу [email protected].
У Нацкомісії додали, що ці документи мають бути засвідчені за допомогою електронного цифрового підпису уповноваженої особи заявника.
Нагадаємо, 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, в НКЦПФР на позачерговому засіданні ухвалили рішення тимчасово зупинити розміщення, обіг та викуп усіх цінних паперів, а також проведення операцій у системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб.