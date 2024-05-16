Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння

Міністерство оборони за минулий тиждень допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що протягом минулого тижня Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 зразків ОВТ.

У Міноборони додали, що за перші три місяці 2024 року допустили до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва.

ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року

ЗСУ за перші два місяці 2024 року отримали 46 зразків озброєння та військової техніки, які розроблені та виготовлені в Україні.

Наразі в Україні розпочалося виробництво нових зразків озброєння, а саме: САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників та стрілецької зброї

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено $6 млрд. Наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Данія вже ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України укладає все нові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. 70% від суми всіх угод, які Агенція уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки.