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"Зернова угода": в українські порти зайшли 7 суден для завантаження продовольства
В українські морські порти зайшли 7 суден для завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Про це в Twitter повідомив міністр Інфраструктури Олександр Кубраков.
"Сьогодні в українських портах Чорного моря до причалу пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. До завтра очікується ще 7, котрі будуть завантажені 140 тис. тонн зерна", - написав він.
Нагадаємо, росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.
Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.
Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.