Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Агро
Дата публікації

"Зернова угода": в українські порти зайшли 7 суден для завантаження продовольства

"Зернова угода": в українські порти зайшли 7 суден для завантаження продовольства

В українські морські порти зайшли 7 суден для завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Про це в Twitter повідомив міністр Інфраструктури Олександр Кубраков.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Сьогодні в українських портах Чорного моря до причалу пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. До завтра очікується ще 7, котрі будуть завантажені 140 тис. тонн зерна", - написав він.

Нагадаємо, росія 29 жовтня  вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня  з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

Автор:
Степан Крьока