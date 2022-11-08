"Зернова угода": в українські порти зайшли 7 суден для завантаження продовольства

В українські морські порти зайшли 7 суден для завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Про це в Twitter повідомив міністр Інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Сьогодні в українських портах Чорного моря до причалу пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. До завтра очікується ще 7, котрі будуть завантажені 140 тис. тонн зерна", - написав він.

Today 🇺🇦 BlackSea ports berthed 7 vessels under loading 131K agriculture products. Another 7 ⛴ are laying off the harbour till tomorrow, it will be loaded by 140K cereals. We are ready to do it fast. Finally relocked traffic inbound is good news for world waiting 🇺🇦products. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 7, 2022

Нагадаємо, росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.