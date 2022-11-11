НБУ визнав ділову репутацію Богуслаєва небездоганною і заборонив йому використовувати право голосу за акціями АТ "МОТОР-БАНК"

Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва В’ячеслава Олександровича небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за 100% акцій АТ "МОТОР-БАНК" строком на 1 рік.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив на засіданні 10 листопада 2022 року.

Підставою для ухвалення рішення стало отримання Національним банком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

У регуляторі нагадали, що 23.07.2022 перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи було доповнено такою ознакою: "особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України" (підпункт 8 пункту 62 глави 6 розділу ІІ Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149)".

"Відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком", - підкреслили в НБУ.

Зазначимо, раніше суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва, якого СБУ затримала 22 жовтня.

За даними спецслужби, Богуслаєв налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.