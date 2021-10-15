IT и Телеком 40 минут назад

Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине

Предзаказ смартфонов новой линейки iPhone 13 превзошел ожидания ритейлеров. Delo.ua рассказывает, будут ли новые смартфоны Apple iPhone 13 более доступными в цене в Украине после открытия официального представительства

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Фото: Engadget iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Фото: Engadget
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Фото: Engadget

15 октября 2021 года в Украине стартовали продажи новой линейки Apple iPhone 13. Ранее в киевский аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия флагманской продукции американской корпорации Apple — более 8 тысяч смартфонов линейки Iphone 13 на сумму более $7,5 млн. 

Delo.ua узнало, каким был спрос на предзаказы новых Apple IPhone 13 в Украине, а также на сколько снизилась цена на гаджеты после открытия официального представительства Apple в Украине. 

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Apple в Украине: будет ли теперь техника дешевле

В июне этого года в Киеве официально заработал украинский офис Apple. Теперь компания самостоятельно будет заниматься ввозом и раcтаможкой всех устройств собственного производства. Далее официальный дистрибьютор Apple в Украине — компания Asbis, будет отгружать технику партнерам для дальнейшей реализации. При этом еще неизвестно, когда Apple откроет первые фирменные торговые точки. Скорее всего, первыми заработают онлайн-сервисы и услуги компании.

Украинские ритейлеры рассчитывают, что открытие представительства приведет к снижению цен и позитивно повлияет на эффективность борьбы с неофициальной и контрафактной продукцией, которая несет риски для покупателя: ограниченный функционал, сбои в работе после обновления операционной системы, отсутствие гарантийного ремонта в официальном сервисе.

В сети Comfy отметили, что при дефиците и росте цен на комплектующие для смартфонов компаниям Apple и Asbis все же удалось снизить стартовые цены на IPhone 13. Например, цена на iPhone 13 Pro 128 GB на 2 500 гривен ниже, чем на iPhone 12 Pro 128 GB год назад. 

В Фокстрот аналогичная ситуация — цены на старте продаж новой линейки iPhone 13 ниже, чем на соответствующие модели линейки прошлого года iPhone 12. Например, модель iPhone 13 Pro 128 GB дешевле на 2 500 грн, чем iPhone 12 Pro 128 GB.

Однако пока не известно, связана ли такая цена с открытием официального представительства Apple в Украине. 

В АЛЛО также отметили, что новая линейка стала доступней по цене по сравнению с предыдущей, но в компании полагают, что это связано с валютными колебаниями, так как в долларах стоимость техники Apple не изменилась. 

Новый iPhone 13. Что заказывают

В MoYo рассказали, что после новости о появлении официального офиса Apple в Украине количество предзаказов на новую линейку Apple Iphone 13 заметно возросло. Лидерами предзаказов стали iPhone 13 Pro 128 GB и iPhone 13 128 GB, а iPhone 13 Pro Max чаще выбирают с объемом памяти в 256 GB. Такая тенденция сохраняется уже второй год подряд: в 2020 году украинцы тоже отдавали предпочтение моделям 12 Pro 128 GB и 12 128 GB. 

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В компании отметили, что судя по предзаказам, модель iPhone Mini украинским рынком не понята. Скорее всего, это связано с тем, что у пользователей растет перечень задач при использовании смартфона, соответственно и требования к параметрам экрана. Мини-формат IPhone удобен для отдельных целевых групп, например, для школьников, которые составляют небольшую долю рынка и не могут влиять на общие показатели.

В MoYo говорят, что новые цвета в линейке также привлекают покупателей и выходят в лидеры продаж в первые месяцы. При этом на старте продаж новой линейки IPhone параллельно вырастают продажи предыдущих моделей, так как на них снижается цена.

В компании АЛЛО также подтвердили, что спрос на новинки iPhone традиционно велик — он растет от лонча к лончу (маркетинг-менеджмент запуска нового продукта — прим. Delo.ua). Самой популярной моделью в АЛЛО отметили iPhone 13 Pro Max с долей предзаказов 55% среди новинок. В частности, модель iPhone 13 Pro Max 256 GB возглавляет ТОП. 30% заказанных смартфонов — это серия iPhone 13 Pro, 12% –  iPhone 13. Клиентов АЛЛО также впечатлил новый цвет гаджета — Sierra Blue, который стал лидером предзаказов в цветовой категории. 

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А в Цитрус число предзаказов новых Apple iPhone 13 превысило количество гаджетов в новой поставке, что указывает на высокую заинтересованность в новом продукте "яблочного" гиганта. Однако в прошлом году спрос на 12-ю линейку также был достаточно активным, уверяют в сети.

В этом году наибольшей популярностью пользуются IPhone 13 Pro и IPhone 13 Pro Max. Среди них самый популярный объем памяти — 256 GB, а среди IPhone 13 и IPhone 13 Mini объемом 128 GB. Клиенты Цитрус также больше обратили внимание на синий оттенок смартфона, сделав его лидером предзаказов. 

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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