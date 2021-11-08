Забияка, спортсмен, инвестор. Какие стартапы делает Влад Савченко, чтобы быть миллионером

Сегодняшний герой "Преуспеть в 30" — Влад Савченко. Он IT-бизнесмен и владелец международной группы IT-компаний PowerCode. Через неделю ему исполняется 30 лет.

Когда будущему предпринимателю было восемь, он хотел торговать на рынке и носить одежду, которую там продавал, а не секонд-хенд, который ему покупала мама. В 13 понял, что быть хулиганом и дерзить на уроках учителям непродуктивно, ведь в таком случае ему не поставят хорошие оценки.

В 16 хотел быть клубным промоутером и даже организовал две вечеринки. Правда, себе в убыток. В 17 запустил первый е-коммерс-проект — стал вместе с другом продавать "ВКонтакте" чехлы для мобильных телефонов из Китая. И несмотря на то, что маржинальность этого бизнеса достигала 500%, спустя два года его бросил и с головой ушел в учебу на юридическом факультете Запорожского университета.

В 23 Влад Савченко открыл спортклуб, стоимость которого за 5 лет работы достигла 250 тысяч долларов. В 24 основал IT-компанию "PowerCode LLC", у которой сегодня представительства в Гонконге, Сингапуре, Польше, Германии, Англии и США.

В прошлом году Влад Савченко проинвестировал порядка 4 млн долларов в различные проекты и стартапы. А еще за 14 дней запустил онлайн-супермаркет Foodex24 со своим складом и логистикой. Сегодня компания, капитализация которой достигла 10 млн долларов, работает не только в Украине, но и в Польше. Рассказываем, как ему все удалось.

Из драчуна к серебряной медали

Влад Савченко родился и вырос в Запорожье. Семья будущего предпринимателя жила со средним достатком. Отец занимался торговлей, а мама, юрист по образованию, занималась воспитанием детей.

"Папа торговал солью, спичками, всем, на что был спрос. В какой-то момент даже занялся финансовым бизнесом — стал занимать деньги. Одно из моих детских воспоминаний — мы собираемся ехать на море на поезде, но папе постоянно кто-то звонит. Тогда я подумал: хочу тоже быть всем нужным", — делится предприниматель.

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Одно из детских воспоминаний Савченко — деньги, которые очень быстро обесцениваются. И пачки банкнот, которые просто лежат дома, так как уже ничего не стоят. Поэтому его родителям, как и многим украинцам во времена стремительной инфляции середины девяностых, приходилось жить в режиме жесткой экономии.

"Мама покупала нам одежду в секонд-хенде. Тогда все в них одевались. Либо на рынках. Мне, конечно же, хотелось яркую турецкую одежду с рынка. И вообще казалось, что те, кто там торгуют, успешные люди, и я хочу быть, как они", — рассказывает Савченко.

В школе он не был отличником, скорее, драчуном и задирой. А получать хорошие отметки ему удавалось благодаря навыку очень быстро усваивать информацию. Предприниматель признается: ему достаточно было мельком просмотреть конспект или учебник, чтобы схватить на лету главное, и в буквальном смысле за 5 минут решить все свои вопросы по контрольной.

"Благодаря этому навыку я никогда не был заучкой. И у меня не было страха неудачи — страха получить тройку, как у большинства отличников. Но с другой стороны, за это умение одноклассники меня немного недолюбливали", — признается Савченко.

По его словам, в подростковом возрасте пришло понимание, что задирать ровесников и дерзить учителям — не ок. Более того, такое поведение может иметь последствия. Например, ему дадут сдачи. Или не поставят хорошие оценки. А они нужны, чтобы поступить в вуз.

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"Бьешь — значит, можешь получить сдачу. А получать сдачу мне не понравилось. Тогда пришло понимание, что учителям тоже может не нравиться мое поведение на уроках. И оно изменилось. Тогда же я понял, насколько важно уметь договариваться с преподавателями, одноклассниками. Со всеми коммуницировать", — вспоминает создатель PowerCode.

Ему удалось окончить школу с серебряной медалью и поступить на юридический факультет Запорожского университета. При выборе вуза и специальности будущий предприниматель опирался на опыт родителей. С одной стороны, хотелось быть, как папа, который всегда был занят и кому-то нужен. С другой стороны, как мама, ведь юристы много зарабатывают.

"Я понимаю, насколько наивным кажется такой подход. Но разве мы могли видеть реальный мир, будучи детьми и в закрытом мире школы? Тогда мне казалось, что юристы — хорошо. Можно же работать нотариусом и неплохо зарабатывать", — вспоминает Влад Савченко.

В университет он смог поступить без проблем. Но до начала занятий их с приятелем ожидал первый бизнес-кейс. Они решили вложиться в вечеринку. По словам Савченко, на тот момент местные промоутеры искали "инвесторов", на деньги которых можно организовать и провести в Запорожье опен-эйр. Савченко с другом вложили в мероприятие 1000 долларов. По их мнению, оно прошло отлично — много людей, весело, алкоголь, музыка. Но когда они пришли к организаторам за своей прибылью, оказалось, что сработали в минус.

Впрочем, вскоре над подростками сжалились и вернули деньги, которые те тут же поспешили вложить в другую вечеринку, но уже в Днепре. Арендовали клуб, договорились с топовыми диджеями радиостанции Kiss FM. Но и тут прибылью не пахло — владелец выбранного клуба за сутки до планируемой вечеринки провел там бесплатную. Поэтому к ребятам пришло очень мало народу. К тому же многих владелец клуба проводил бесплатно.

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"Что мы могли сделать — два подростка, на его территории с кучей охраны? Денег из кассы нам взять не позволили. С диджеями мы рассчитывались позже уже за свои собственные деньги, частично, по возможности", — делится воспоминаниями предприниматель.

С организацией вечеринок он больше не связывался. А вскоре приступил к учебе в университете и первому прибыльному бизнес-проекту.

Чехлы, е-коммерс, юрфак

На этот раз и снова в партнерстве с другом Савченко занялся продажей чехлов для мобильных телефонов. Покупали на Aliexpress за 2 доллара, продавали за 20.

"Маржа — 500%. Это было очень круто. Мой друг знал, где покупать. Я знал, как продавать. Дело пошло очень быстро. Да, мы были, по сути, еще детьми, и для нас этот опыт был пробой пера в бизнесе. Нам нужно было самоутвердиться во взрослом мире, и у нас получилось", — рассказывает Савченко.

По его словам, в 2012 году, когда начиналась чехольная история, торговля через соцсети только начинала набирать обороты. И если сегодня уже никого не удивить продажами через Facebook и Instagram, то тогда такого рода е-коммерс только зарождался и был "ВКонтакте".

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На тот момент соцсеть запустила опцию настраиваемых кабинетов. А у Савченко "ВКонтакте" была группа любителей сноубордов, насчитывающая больше 10 тысяч пользователей, собранных "вручную". В день можно было добавлять не более 50 человек. И в один прекрасный день Савченко удалил из группы все, что имело отношение к сноубордам, и залил туда чехлы.

"То, чем я тогда занимался, делают сегодня таргетологи. Но в 2012-м, конечно же, такой профессии не существовало, я все делал интуитивно. Тестировал настройки, сообщения, что и как лучше сработает. И это работало — мы делали по тем меркам хорошую прибыль", — вспоминает он.

В своем е-коммерс-проекте друзья были только вдвоем — никого не нанимали и все, что нужно, делали самостоятельно. Особых рекламных бюджетов у них тоже не было. Но деньгами, которые выделяли, распоряжались с умом. Савченко объясняет: если рекламный бюджет составлял 100 долларов, то по 5 долларов они тратили на тестирование рекламных сообщений, которые дадут максимальное количество переходов, и на лучшее потом тратили весь бюджет.

Чехлами друзья занимались около двух лет. Потом надоело, и каждый решил идти своей дорогой. Савченко заняла учеба в университете. И кроме того, к этому моменту бОльшую прибыль ему стала приносить работа по специальности.

Он признается: делать что-то в этом направлении он пытался с первых дней обучения. Собирал заказы на курсовые, конспекты и зарабатывал на разнице в стоимости работы для заказчика и исполнителя.

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"Сам я писать не любил. Гораздо больше меня привлекали реальные дела: разбираться со структурой компании, как и какой бизнес оформлен, как его вывести", — объясняет Влад Савченко.

Закончил университет он уже без медали. К тому моменту пришло понимание, что важнее хорошая работа и физические достижения. А на медаль в магазине ничего не купишь, поэтому мотивации получить ее не было.

При этом предприниматель подчеркивает, что важнейший навык, который ему дало обучение на юридическом факультете, — умение быстро собирать нужную информацию и работать с ней. Плюс навык коммуникации: если ты умеешь находить общий язык с преподавателями — тебе все подскажут.

"Но знаний, которые мне потом понадобились в бизнесе, я в университете не получил. Сейчас, конечно, есть МВА, но тогда это еще не стало массовым в Украине. Поэтому нужные знания черпались из непроверенных источников, например, из Youtube, и проверялись уже опытным путем", — делится предприниматель.

Как и зачем создавали спортклуб Pitbull boxing & gym

Первое время после окончания университета Влад Савченко работал по специальности — занимался юридическим консалтингом. Сбылась мечта детства — своим клиентам он был нужен 24/7, и его телефон не умолкал. Но довольно быстро пришло понимание, что это не то, чем ему бы хотелось заниматься на самом деле.

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К тому же, несмотря на профессионализм, большим испытанием для будущего предпринимателя была продажа своих услуг. Савченко вспоминает: моменты, когда ему, 20-летнему, приходилось презентовать себя перед собственниками больших бизнесов в возрасте 40+, были отнюдь не самым приятным жизненным опытом.

"На меня смотрели, как на ребенка, который не понимает, куда и зачем он попал. Я чувствовал к себе не столько недоверие, сколько несерьезное отношение: иди-ка ты, мальчик, отсюда. Как-то так. И после этого я начал отпускать усы и бороду, которые уже давно являются частью моего имиджа — с ними я выглядел солиднее", — рассказывает предприниматель.

И добавляет, что в тот период жизни он стал пробовать себя во всем, к чему лежала душа. В какой-то момент узнал о возможности делать сайты по заказу компаний из США. В Украине подобное можно было сделать за 300 долларов, а в Штатах — за 10 тысяч долларов. Профит очевидный.

Однако на тот момент у будущего IT-предпринимателя не было даже общего представления о том, как такого рода работу можно организовать и с чего вообще нужно начать. Он активно занимался спортом — легкой атлетикой и боксом. А в 23 года его увлекла другая идея — сделать спортивный клуб, где можно будет заниматься самому.

"Ничего особенного, просто зал без душевых, каких-то дорогих решений в виде навороченных беговых дорожек и английского ринга. Чтобы занимался там мог я и другие такие же боксеры-любители. Небольшие инвестиции, до 10-15 тысяч долларов. Небольшая площадь, до 100 квадратных метров", — вспоминает Влад Савченко.

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Этой идеей он стал делиться с друзьями, и вскоре знакомые предложили подходящее помещение в Запорожье. Проектирование и ремонт в нем Савченко делал своими силами, помогали друзья. Что-то докупали, что-то собирали вручную. Например, ринг, который в итоге решили оборудовать.

"В процессе я, конечно, загорелся еще больше, и аппетит разыгрался. Поэтому забрал весь этаж, и мы сделали клуб на 500 квадратных метров. Стартовый капитал — фрэндс энд фемили, как часто бывает. Деньги мне одолжил отец супруги", — рассказывает Савченко.

По словам предпринимателя, Pitbull boxing & gym стал приносить прибыль фактически со второго месяца работы — от 1000 до 3000 тысяч долларов в месяц. И за время работы в нем провели немало соревнований.

Как и при запуске, очень многое в работе клуба Савченко делал сам. Предприниматель вспоминает: сам подставлял ведра, когда во время дождей помещение заливало, сам нанимал и увольнял персонал, начиная от уборщиц, заканчивая тренерами. С последними, впрочем, бывали нюансы.

"Мне угрожали, разные были ситуации. Но что делать, если человек не ходит на работу? Увольнять. И понятно, что ему это не нравилось. Разные были качели с арендодателями, с соседями, с персоналом. Можно сказать, что со своим бизнесом я занимался любовью, и в прямом, и в переносном смысле", — рассказывает Влад Савченко.

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Впервые мысль о том, что историю с клубом нужно как-то трансформировать, возникла у предпринимателя на втором году работы, когда он уже полностью сосредоточился на новом детище — IT-компании. Стало понятно, что клубу уделяется внимание по остаточному принципу. Тогда очевидным решением стал перезапуск проекта под руководством профессионального управляющего.

Около года после этого Pitbull boxing & gym показывал хорошие результаты и Савченко гордился, что получается "рулить" бизнесом удаленно. Но потом начались неприятности. Сначала с помещением, в котором размещался клуб, — там обрушилась часть здания. Клуб на время закрыли. Потом карантин — и пришлось все перевезти на склад. Позже стали искать новое помещение, а когда нашли подходящее, оказалось, что на его ремонт нужно потратить порядка 100 тысяч долларов.

"Потратить их на проект, который будет приносить 3 тысячи долларов в месяц — идея так себе. Попытки продать клуб я делал еще до того, как перезапускать, но покупателя не нашел. Поэтому в итоге отнесся к нему, как к ребенку, который вырос, — отпустил его", — вспоминает Влад Савченко.

Pitbull boxing & gym проработал 5 лет, на протяжении которых в проект суммарно вложили порядка 250 тысяч долларов. Что-то, по словам Савченко, отбить удалось, что-то нет. И весной 2021 года первый крупный бизнес-проект предпринимателя закрыли.

Как создавалась PowerCode

Свою IT-компанию запорожский предприниматель начал создавать еще во времена Pitbull boxing & gym, где и познакомился в 2015 году с клиентами из мира IT. Тогда же он вспомнил свою давнюю идею об аутсорс-проектах для США и других стран. Но необходимых знаний у предпринимателя все еще не было, поэтому он отправился их получать на курсы проектного менеджмента в Запорожье.

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"Там я узнал азы — какие бывают проекты, что такое IT, как выглядит построение команды и кого нужно нанимать. Объем знаний для трехмесячных курсов был колоссальный. И мне не терпелось их применить, что я и сделал сразу же после курсов", — вспоминает Савченко.

Первые три месяца сбора команды было сложно во всех отношениях — IT-опыта еще не было, поэтому довелось нанимать не совсем тех, кто ему был нужен в плане навыков и квалификации. Но потом все же удалось собрать хорошую команду, которая показывала отличные результаты. Более того, многие в профессиональном плане росли параллельно тому, как росла его PowerCode.

"Многие из наших разработчиков выросли за первый год работы с нуля. Один из моих сотрудников пришел к нам просто верстать. Но в итоге стал крутым разрабом. Я очень горжусь этим", — делится предприниматель.

По его словам, через полтора года работы команда PowerCode насчитывала уже 100+ человек, поэтому вскоре появилась на IT-карте Запорожья. Сегодня у компании, насчитывающей 400 человек, представительства в 10 городах Украины, а также офисы в Азии, США, Польше, Беларуси и Германии.

"Мы фокусируемся на аутстаф- и аутсорс-проектах. Кроме того, делаем solutions. Среди наших клиентов Google, SNP, Vodafon, множество стартапов. Мы даже запустили PowerCode Academy в Киеве и Запорожье. И из нее выпустились уже более 1000 выпускников", — с гордостью рассказывает Влад Савченко.

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Сегодня PowerCode активно инвестирует в стартапы. Один из последних проектов, спортивный, Савченко делает с чемпионом мира по тяжелой атлетике, трехкратным чемпионом Европы.

"Это приложение PRO Weightlifting, с которого можно поднимать штангу. Оно измеряет ее траекторию и даже дает рекомендации по тренировке. В целом же за прошлый год я проинвестировал порядка 4 млн долларов в стартапы", — делится предприниматель.

Одно из последних бизнес-начинаний Савченко — проект Foodex24, объединяющий в себе и сервис-доставку, и онлайн-супермаркет с собственным складом. Его предприниматель построил фактически за 14 дней в апреле 2020 года. Foodex24 стал первым проектом, для которого привлекался заемный капитал из других бизнесов Савченко.

Но до этого все бизнес-начинания предпринимателя росли органически. И общие инвестиции в Foodex24 на сегодня уже составляют 3,5 млн долларов.

"Когда мы начинали, на украинском рынке еще не было специалистов, которые бы были квалифицированы в этом направлении. За исключением, возможно, 3 людей из Rozetka. Потом они, конечно, стали появляться. Но до этого их не было. Поэтому мы на первом этапе "сожгли" порядка 600 тысяч долларов из-за неопытности", — подчеркивает Влад Савченко.

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И добавляет, что сегодня Foodex24 работает не только в Украине, а и в Польше, где запустили гибридную модель — работает не только онлайн-магазин, но и офлайн. При этом, по словам Савченко, капитализация проекта сегодня уже достигла 10 млн долларов.

В сфере IT команда пошла еще дальше и в 2020 году создала свою ассоциацию IT-компаний "Европейская ассоциация программной инженерии", которая спустя год активной работы объединила более 40 инновационных компаний Украины и Европы. Сейчас это единственное сообщество от Украины, которое представило свой стенд с разработками резидентов на выставке Dubai expo 2020.

О чем мечтает и чему хочет научиться Влад Савченко сегодня

На одном из недавних выступлений предпринимателю задали вопрос: "Как начать свой бизнес так, чтобы все получилось?". Тогда Савченко ответил — важна только настойчивость. Ведь вероятность того, что все получится с первого раза, — 0,1%. Вероятность того, что получится со второго раза, уже гораздо выше — примерно 50/50.

"Но главное не думать, что, начав, вы сможете через месяц заработать миллион. Ведь в противном случае после первой неудачи может быть очень больно. Зачем же делать так, чтобы ощутить себя неудачником?" — советует предприниматель.

В случае Влада Савченко срабатывает непрерывное обучение, нетворкинг и занятия спортом, которые тренируют выносливость и дают возможность ощущать себя в моменте. Что отлично прочищает мозги — множество бизнес-кейсов предприниматель решил во время бега.

Также Влад Савченко уверен:предпринимателю нужно постоянно быть в развитии. Иначе тебя очень быстро потеснят конкуренты — займут твою долю рынка, придумают фишку, которую оценят твои клиенты. Поэтому думать необходимо на три шага вперед 24/7.

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"Это принцип подброшенного камня. Если он остановится, то уже в следующий момент начнет падать вниз. Так и я — я никогда не останавливаюсь, иначе упаду и подняться будет сложно", — объясняет предприниматель.

По его словам, начинающим предпринимателям сегодня больше всего мешает начать страх неудач, страх потерять деньги, нанять людей умнее себя. Поэтому цель Савченко сегодня — менять предпринимательское мышление.

"Все, о чем можно было мечтать, у меня есть. Поэтому сегодня мои цели глобальные. Хочу решить проблему голода — чтобы у людей была качественная еда и меньше мусора. Чтобы меньше еды люди выбрасывали", — делится планами предприниматель.

Также его цель — увеличить количество предпринимателей в Украине, что будет способствовать росту капитализации Украины в целом. Савченко уверен: через 10 лет в украинском списке Forbes практически не останется бизнесменов, сделавших себе имя и состояние в 90-тых. Зато будет множество предпринимателей в рваных джинсах, которые каждый день задумываются о том, что они могут дать человечеству.

Елена Ковтун, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

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