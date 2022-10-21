Ренкінг найкращих ініціатив в HR
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Ренкінг HR-ініціатив — це підбірка кращих кейсів від найбільших компаній по впровадженню новітніх технологій по управлінню персоналом. Саме після низки економічних та політичних криз, а затим вже з початком війни стало зрозуміло, що фахівці — цеце не просто ядро бізнесу будь-якої компанії, а найліквідніший актив, з яким треба прощатися в останню чергу.
Особливо втрати людського капіталу відчули ті компанії, які вкладали у розвиток своєї команди справжні інвестиції. Тепер сотні тисяч таких кваліфікованих професіоналів шукають (та й успішно знаходять) робочі за фахом поза межами України. Очевидно, що частину з них вже не повернути: стрічки соціальних мереж рясніють радісними новинами — хто і куди успішно працевлаштувався у Старому чи Новому Світі. Дефіцит професійних кадрів, необхідність універсалізувати навички тих фахівців, які залишилися в Україні та початок підготовки нових кадрів — все це стане пакетом нових викликів під та після нашої перемоги для найбільших компаній країни.
Ренкінг складається з кількох частин. Перша частина — це набір профайлів, коротких візитівок, у яких повідомляється про ключові проєкти тієї чи іншої компаній. Друга частина — дайджест кейсів або інтерв’ю, де кадрові управлінці розкажуть більш детально — про свій досвід впровадження передових HR-технологій.
Відбір кейсів та профайлів від кожної компанії, яка потрапила у лонґ-лист ренкінгу, відбувався кожним експертом в залежності від його суб’єктивного розуміння критеріїв ренкінгу. Публікація ренкінгу не передбачає ранжування за спільними параметрами.
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Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting
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Анна Кузенкова
керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine
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Андрій Кривокоритов
СЕО Brain Source International
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Максим Біроваш
Головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»»
Київстар працює і забезпечує зв’язком мільйони абонентів під час війни. Компанія забезпечує роботою та можливістю розвитку потужний чотиритисячний колектив. Пріоритети HR-стратегії провідного оператора мобільного зв’язку на воєнний період – люди, комунікації та безперервність бізнесу.
Київстар докладає максимальних зусиль задля збереження команди, дбає про колектив і прагне ще більше підвищити вмотивованість та залученість співробітників.
Мотиваційна програма роботодавця спрямована на забезпечення належної безпеки співробітників, надання їм гідної матеріальної підтримки, формування високої нематеріальної мотивації.
Серед безпекових заходів – віддалений режим роботи для більшості персоналу з можливістю працювати з-за кордону, облаштоване укриття для працівників офісу, оснащення співробітників у гарячих точках захисним спорядженням, координація дій у надзвичайних ситуаціях. Якісні внутрішні комунікації дозволяють підтримати корпоративний дух, об’єднатися, щоб рухатися разом назустріч перемозі.
Окремий напрямок для компанії – підтримка країни та волонтерство. Воєнна HR-стратегія «Київстару» гідна більш детального аналізу з боку бізнес-спільноти. За реалізації такої стратегії понад 96% співробітників позитивно оцінюють програмами фінансової, психологічної та інформаційної підтримки в компанії, а понад 19% працівників відзначають зростання ефективності роботи з початку війни.
Група компаній «Нова пошта» — один із найбільших в Україні роботодавців, в якій працює близько 32 тисяч осіб та 10 000 співробітників-партнерів. Нова пошта – соціально відповідальний бізнес. Група реалізує низку соціальних, гуманітарних, освітніх та екологічних проєктів. З початком повномасштабної війни для всебічної допомоги Україні та населенню сформовано гуманітарний напрям діяльності — Nova Poshta Humanitarian. Він об’єднав проєкт «Гуманітарна пошта України», започаткований для волонтерів ще у 2014 році, а також підтримку медичних закладів, рятувальних служб та турботу про мирних мешканців країни, що постраждали під час воєнних дій. З початку лютого обсяги гуманітарних відправлень компанії збільшились у десятки разів. Разом із партнерами вже доставлено коштом Нової пошти 88,5 тисяч посилок із допомогою, загальною вагою як 36 монументів «Батьківщина-Мати».
Нова пошта також спільно з проєктом «Дія.Бізнес» допомагає евакуювати малий та середній бізнес із небезпечних регіонів. Компанія налагодила співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій і наразі надає їй логістичну підтримку та бере участь у матеріально-технічному забезпеченні рятувальних бригад. Нещодавно, «Нова пошта» разом із ДСНС почали розробку роботів-саперів для розмінування водойм та суші.
У відповідь на початок повномасштабного вторгнення компанія «Дарниця» прийняла низку швидких рішень, спрямованих на забезпечення стабільної роботи та підтримку соціальних стандартів відповідального роботодавця.
Антикризовий план, розроблений ще до початку війни, почали втілювати в життя в перші ж години 24 лютого. Його найголовніше завдання – забезпечення безпеки персоналу.
Для цього, по-перше, ще в січні були розроблені списки співробітників, які працювали в небезпечних регіонах. Системно велася комунікація про підготовку компанії до можливої агресії з боку росії та дій у цьому випадку.
По-друге, комплексні заходи, спрямовані на збереження та підтримку команди. Для офлайн-команди було організовано тимчасове проживання у підготовленому укритті зі спальними місцями, WiFi, безплатним харчуванням, ліками та медичною допомогою. Для онлайн-команди був забезпечений перехід до віддаленого режиму роботи. Для співробітників була організована низка додаткових послуг, щоб зняти найболючіші питання: внутрішня гаряча лінія юридичних консультацій та консультаційний центр з регулярними онлайн-включеннями з питань військової мобілізації, підготовки документів, порядку бронювання тощо.
По-третє, запуск внутрішньої комунікаційної кампанії «ФармОборона. Кожен на своєму місці» про важливість вкладу кожного співробітника у перемогу. Ця комунікація відбувалася у внутрішній соціальній мережі.
Крім того, «Дарниці» вдалося зберегти рівень довоєнної заробітної плати та систему матеріального заохочення, і не тільки не скорочувати співробітників, а й відкрити нові робочі місця.
Все це забезпечило стабільність роботи команди та компанії в воєнний час – «Дарниця» не лише повернулася на довоєнний рівень виробництва, а й запустила нові продукти, пройшла аудит GMP та здобула лідерство на українському ринку за обсягами аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні.
Попри втрати, які понесла компанія під час війни — знищений склад готової продукції та матеріалів під Києвом, «Фармаку» вдалося зберегти найголовніше — свою команду. Сьогодні у компанії продовжують працювати близько 3000 співробітників. Працівники не лише зберегли свої робочі місця та отримують заробітну плату, але і мають додатковий соціальний пакет.
Фармаківці, що втратили житло через воєнні дії, отримали додаткову допомогу від підприємства. На це компанією було виділено понад 2 млн грн, та планується продовжувати виплати. Також «Фармак» релокував своїх фахівців із Харкова, де у компанії була дослідницька лабораторія, до Києва. Медичних працівників з окупованих територій, регіонів, де ведуться активні бойові дії, було працевлаштовано в більш безпечних містах України. Тих співробітників, які відправилися захищати Батьківщину на фронт, а їх 60, компанія повністю забезпечила військовою амуніцією. На жаль, не обійшлося без втрат, один працівник підприємства загинув на передовій. В українського захисника залишилося двоє маленьких дітей. Щоб підтримати родину, «Фармак» зобов’язався до повноліття дітей виплачувати ½ заробітної плати загиблого батька на їх утримання.
Як відповідальний роботодавець, «Фармак» докладає всіх можливих зусиль для створення безпечних умов роботи на підприємстві в умовах війни. Компанією оснащені нові сучасні укриття у Києві та Шостці, що здатні витримати бомбовий чи ракетний удар, а також завдяки потужним фільтраційним системам захистити від хімічної, бактеріологічної та радіаційної небезпеки. За версією ДСНС, це одні з кращих сховищ країни.
Крім того, компанія організовує транспортні засоби для доставки в умовах воєнного стану працівників з дому до підприємства та з підприємства додому. Всі працівники компанії мають медичне страхування, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань. Забезпечує «Фармак» і безплатне щеплення від грипу, COVID-19, а також проводить скринінги для запобігання найпоширенішим захворюванням. Так, наприклад раз на рік співробітники проходять флюорографію, а жінки мають змогу зробити мамографію для запобігання та вчасного виявлення раку молочної залози, який є найпоширенішим серед онкологічних захворювань у жінок згідно з даними НСЗУ.
Компанія піклується і про емоційний стан співробітників. Для цього щотижня проводиться ментально-дихальна гімнастика, регулярно готуються корисні добірки з психологічної самодопомоги. Також фармаківці проходять навчання з домедичної допомоги та цивільної оборони, що організовуються підприємством. Власне, корпоративні навчання «Фармак» також не відмінив і, навіть в умовах війни, продовжує забезпечувати всі умови для розвитку співробітників.
Acino – міжнародна група компаній з підтвердженою 186-річною історією діяльності у фармацевтичній галузі, яка пропонує якісні, ефективні та доступні лікарські засоби власної розробки, виробництва та на умовах In-licensing на ринках 90-а країн світу. В Україні Acino оперує з жовтня 2015 року, входить до ТОП-3 компаній-лідерів фармацевтичного ринку.
З моменту ескалації, HR- стратегія Acino була сфокусована на убезпечення команди та створення умов для безперервності бізнесу. У першу чергу, це був порятунок та підтримка співробітників і їхніх сімей, що опинилися у гарячих точках. Загалом за час війни компанія вже направила понад 35 млн грн на заходи з підтримки працівників відповідно до розробленої “Політики підтримки працівників Acino в Україні».
Компанія забезпечила своєчасні виплати заробітної плати у повному обсязі, надання прихистку переміщеним співробітникам з родинами в межах країни та закордоном, релокацію працівників у більш безпечні регіони, одноразову фінансову підтримку постраждалим від окупації та запровадила формат та умови роботи для онлайн та офлайн режиму для різних категорій працівників. Всі співробітники забезпечені медичним страхуванням, страхуванням життя, у тому числі від критичних захворювань. Проведено щеплення від грипу та Covid-19, а також швидкий скринінг стану здоров’я у межах корпоративної кампанії «День донора». Організовано дитячий садок для дітей працівників у м.Київ. Компанія продовжує виплачувати зарплатню 15-м співробітникам, хто боронить Батьківщину у лавах ЗСУ та ТрО, з метою підтримки їхніх родин.
Для підтримки морального духу команди, Acino посилила внутрішню комунікацію та мотиваційні заходи. До останніх увійшли зустрічі з керівництвом, заохочувальні премії, запуск проєкту «Acino разом» з надання психологічної підтримки та флешмоби єднання на підтримку одне одного. Додатково компанія залучила краудфандинговий збір коштів, які були розподілені між 10 співробітниками, у яких повністю знищено або зруйноване житло. Згідно з онлайн-опитуванням у корпоративному чат-боті AcinoBot, вже через місяць після початку війни 93% працівників перебували в ресурсному стані, а 63% – надавали допомогу іншим.
Група ДТЕК (DTEK Group) — диверсифікований енергетичний холдинг, до складу якого входять 6 бізнесів та корпоративний університет Academy DTEK. 50 тисяч співробітників ДТЕК — енергетиків, шахтарів, газовиків — борються за майбутнє нашої країни на енергетичному фронті. Вони продовжують тримати удар та оборону на своєму фронті, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури України.
Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу населенню 527 млн грн безплатною електроенергією забезпечила 100+ військових закладів та закладів охорони здоров’я. Інвестувала 300+ млн грн у відновлення зруйнованих війною електричних мереж Київської обл.
Академія ДТЕК ініціювала 87 заходів, до яких долучилися 1,3 млн учасників: як співробітників, так і жителів України. «Разом несемо Світло» — проєкт-кейс, який народився без традиційних бізнес-планів, аналітики, бенчмарків. Це наш унікальний алгоритм кроків та дій, які ми проходили щодня, розуміючи, що від нашої ефективної діяльності залежить доля компанії, країни та кожного українця.
Креді Агріколь – це сучасний універсальний банк та стратегічний партнер для агробізнесу. Банк входить до міжнародної групи Credit Agricole (Франція), лідера в банківському страхуванні та управлінні активами на ринку Європи, головного партнера французької економіки. Працює на ринку України вже 29 років та пропонує повний спектр банківських послуг корпоративним, приватним та преміальним клієнтам.
Креді Агріколь на 100% цифровий та на 100% сповнений людського спілкування. Навіть під час війни інвестує та запускає нові дистанційні канали обслуговування для бізнесу – CORPEX та CA+ Pro, розвиває мобільний додаток СА+ та водночас має розвинену мережу відділень і банкоматів. Credit Agricole у ТОП-3 найнадійніших банків України за версією ділового медіа МінФін та лідер із соціальної відповідальності згідно з рейтингом «Стандарт-Рейтинг».
В умовах війни в Україні Креді Агріколь спрямував майже 20 млн гривень на допомогу постраждалим від війни, а Група проявила солідарність з українцями та призупинила свою діяльність у росії.
Група та банк допомагають тимчасово переміщеним співробітникам працевлаштуватися в безпечних регіонах України та за кордоном, спільно реалізують численні проєкти із забезпечення зайнятості, перепідготовки та перенавчання персоналу, виконують всі свої соціальні зобов’язання перед командою.
«ЕPАМ Україна» очолює рейтинг 50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів. З компанією співпрацює понад 12,6 тис. фахівців і EPAM продовжує утримувати статус найбільшої ІТ-компанії країни. Попри війну, компанії вдалося швидко адаптуватися та вийти на довоєнні показники продуктивності.Зараз бізнес продовжує ефективно функціонувати та підтримувати своїх спеціалістів матеріально і ментально. Зі збільшенням кількості спеціалістів на заході країни ЕРАМ відкрила нові офіси в Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Хмельницькому.
У нових умовах компанія модифікувала операційні HR-процеси, зокрема, стосовно підтримки та розвитку своїх талантів. Оновлено також підхід до оцінки рівня кваліфікації спеціалістів. Введено процедуру ВСР assessment, за якою оцінка відбувається оперативніше, прозоріше та продуктивніше. Запроваджені додаткові види оплачуваної відсутності для колег, які в небезпеці. Переглянуті та змінені положення щодо оплачуваної відсутності у зв’язку з військовою службою. Спеціалістам, які перебувають у складі ЗСУ або в теробороні, на час відсутності зберігаються компенсації, надається додаткова допомога їм та сім’ям. Розроблено також механізм додаткової допомоги колегам, які виїхали за кордон.
ЕРАМ планує подальшу промоцію крос функціональності та borderless політики, а також розвиток підходу команди команд (Team of Teams) та Value creation networks зі взаємодією й обміном знаннями та інформацією між командами компанії. Головний фокус HR-політики залишається незмінним – людиноцентричність, підтримка людей на фізичному та ментальному рівнях.
Цінності холдингу TECHIIA — візіонерство, мультикультурність, експертність, підтримка і розвиток партнерських відносин, гнучкість і відкритість новому, мислення у глобальному масштабі та ентузіазм. У компанії ретельно добирають людей за професіоналізмом та цінностями. Обов’язковий етап співбесіди — барейзинг, під час якого претендента тестують на відповідність корпоративній культурі. У холдингу створюють атмосферу довіри і взаємоповаги, мотивують працівників розвиватися та здобувати нові знання. TECHIIA є учасником Глобального договору ООН та дотримується шістьох Цілей сталого
розвитку ООН: міцне здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, гідна праця, сталий розвиток спільнот, відповідальне споживання.
Головна цінність холдингу TECHIIA — люди. Тож роками напрацьована система командної роботи, емпатійне ставлення у колективі та підтримка один одного допомогли холдингу переформатуватися. У холдингу не схильні до жорсткого менеджменту, кожен працює на спільну мету. З початком війни у TECHIIA впровадили інформаційну кампанію "Антистрес". HR-департамент — постійно на зв’язку зі співробітниками, холдинг виплатив дохід за кілька місяців авансом, організовував онлайн-зустрічі з психотерапевтом. Комплекс цих заходів допоміг людям відчути певну підтримку компанії, де б вони не перебували фізично. Коли люди більше сконцентровані на роботі, мають конкретні завдання, вони зазнають меншого стресу і суттєво відволікаються від негативу.
Як провідна IT-компанія, що створює та впроваджує інновації з автоматизації цифрової трансформації бізнесу, airSlate вміє комплексно вирішувати найскладніші завдання.
Першим кроком її антикризової НR-стратегії є безпека співробітників та членів їхніх сімей та виконання всіх соціальних зобов'язань перед персоналом. У перші дні війни компанія організувала евакуацію для всіх охочих (з родинами, родичами та тваринами) до Західної України та за кордон, надала житло. Розмір заробітної плати та всі бенефіти (бонуси, опціони та інше) були збережені, а співробітники отримали додаткову фінансову допомогу та можливість працювати дистанційно. Робочі місця та компенсації до кінця війни зберігаються за тими, хто захищає країну в лавах ЗСУ та ТРО. Це є принциповим рішенням менеджменту. Як і розширення географії найму – було відкрито офіс у Польщі та запроваджено програму релокейту для українців. Проте зараз продовжується розвиток місцевої команди – відкрито офіс у Львові та розроблена програма для охочих там жити та працювати.
Другий крок – підтримка співробітників. З початку війни в airSlate скасували дедлайни, не вимагали працювати, якщо на це немає сил. Але продовжували сплачувати компенсації в повному обсязі, щоб підтримати команду. Також компанія організувала низку вебінарів з професійним коучем, щоб психологічно підтримати кожного. airSlate змінила програму онбордига. Раніше він відбувався локально в кожному офісі. Влітку компанія запровадила глобальний онбординг для усіх команд у форматі онлайн. Це було зроблено, в першу чергу, щоб підтримати новачків. Мета — щоб кожен почував себе частиною команди, частиною компанії, відчував підтримку від колег.
Третій крок – підтримка благодійних та волонтерських програм. За ініціативою СЕО компанії прийнято програму Matching – компанія подвоює пожертву співробітника, що зроблений для волонтерів. А Donate bonus дає можливість автоматично перетворити свій бонус на донат. Також на своїх продуктових сторінках компанія збирає добровільні пожертвування на підтримку України.
Завдяки такій нестандартній HR-стратегії компанія зберегла команду та не припинила роботу продуктів ані на день. Більш того в червні 2022 airSlate залучила новий інвестиційний раунд у розмірі $51,5 млн та стала ще одним єдинорогом в Україні з вартістю понад $1,25 млрд. Компанія не припинила наймання з 24 лютого, зараз на її сайті відкрито понад 50 вакансій. Також команда HR перезапустила довоєнні проєкти — відкритий mini-MBA курс для менеджменту та Creators, у рамках якого співробітники розробляють ініціативи для імплементації в компанії. Як наслідок, плинність кадрів залишається низькою. Більш того, з початку війни наймання не припинялося – команду airSlate поповнили 175 нових співробітників.
У жовтні агенція TrustRadius присудила airSlate 2022 Tech Cares Award за ту значну роботу, яку компанія виконала для підтримки співробітників і спільноти в Україні.
Sigma Software – компанія з 20-річною історією, процесними підходами та фокусом на людей. Ще з 2014 року компанія мала план безперервності бізнесу, який передбачав релокацію критичної інфраструктури в країни ЄС. На початку 2022 року до плану були додані заходи з підготовки локацій компанії на Заході України. З початком широкомасштабної агресії компанії знадобилось менш як два тижні, щоб налагодити роботу з фахівцями на довоєнному рівні. Вже за кілька тижнів 95% відсотків спеціалістів змогли у повній мірі повернутись до роботи.
Більшість процесів, що добре зарекомендували себе раніше, Sigma Software залишила без змін. У повному обсязі була відновлена робота з професійного розвитку спеціалістів, компанія продовжує приділяти багато уваги онбордингу новачків. Кожен з них отримує ментора, обов’язкові зустрічі з персонального розвитку фахівців, всім доступні широкі можливості для навчання у межах корпоративної освітньої платформи Sigma Software University. Компанія гнучко та швидко реагує на зміни ситуації й запити персоналу. Війна загартувала та зблизила колег, що стало міцним фундаментом для розбудови ефективного HR-менеджменту.
Sigma Software не втратила жодного клієнта та змогла отримати нових у надскладний час. Збережено дуже високим показник NPS – 94. Вдалося зберегти команду та приступити до наймання нових спеціалістів. Зараз відкрито близько 200 вакансій. З’явилось понад 10 офісів у нових містах України та за кордоном. Багато спеціалістів залишаються в компанії впродовж 5-10 та більше років, завжди маючи поле для подальшого розвитку та зростання.
Данон в Україні – виробник і дистриб'ютор широкого асортименту продуктів харчування. Найефективнішим кейсом з реалізації HR-політики за воєнного часу у компанії вважають реструктуризацію персоналу і 100% закриття збільшеної потреби у працівниках внутрішнім кадровим резервом.
Здійснено комплекс заходів із забезпечення релокації, адаптації, навчання та збереження робочих місць і соціальних гарантій співробітників компанії, які змушені були залишити свої попередні місця роботи та проживання у Херсоні. Компанії вдалося самостійно й повноцінно забезпечити нові внутрішні кадрові потреби, які з'явились внаслідок перенесення частини виробництва та логістичних процесів з тимчасово окупованого Херсона на територію, підконтрольну Україні. В результаті повноцінно імплементованого кейсу команді компанії вдалося забезпечити відновлення та продовжуваність бізнес-процесів в Україні, й разом з цим повністю зберегти робочі місця та соціальну підтримку для співробітників.
У найскладніший час Данон в Україні змогла вистояти, зберегти робочі місця та забезпечити 100% соціальних гарантій для всіх працівників в країні. Зміна алгоритму пошуку персоналу з зовнішнього на внутрішній дозволила швидко забезпечувати адаптацію та навчання працівників, а відтак швидко відновлювати їх продуктивність. Компанія вже на 80% відновила довоєнний рівень виробництва і продовжує прогресувати. Крім того, Данон в Україні не припиняє підтримувати співвітчизників та надавати їм гуманітарну допомогу. Компанія співпрацює з понад 30 благодійними фондами та організаціями. Лише за першу половину 2022 року вона передала на благодійність понад 1000 тонн молочних продуктів. Також було надано 4 тонни дитячого та клінічного харчування на запити 30 закладів охорони здоров'я України.
Ardis Group – українська група компаній з 23-річним досвідом імпорту та відвантаження сирів. Має власне виробництво свіжих сирів “Молочна майстерня”, власний логістичний сервіс та тривалі партнерські відносини на ексклюзивних правах з європейськими постачальниками. Пропонують клієнтам понад 50 найменувань сирів, асортимент включає бренди, які протягом багатьох років є кращими у своїй категорії на міжнародному ринку.
Окрім імпортної діяльності компанія також розвиває і сирну екосистему в Україні, а також велику увагу приділяє розвитку міжнародних брендів на українському ринку.
З першого дня війни активно допомагають Збройним Силам України, благодійним фондам та переселенцям. Керівництву компанії спільними зусиллями з командою вдалося вивезти співробітників та їх сім'ї з міст, де відбувалися активні бойові дії й надати безпечне проживання в Україні та закордоном.
Попри війну команда Ardis Group знаходить можливості для реалізації заходів з розвитку корпоративної культури та підвищення залученості співробітників: розпочали вирішувати завдання з організації декількох HR-ініціатив, які зараз утворили певну внутрішню екосистему корпоративної культури Ardis Group. Трансформовано також формати комунікації під нові умови. Було організовано комплекс заходів за двома напрямками: 1) загальнокорпоративні заходи із залученням всіх співробітників компанії 2) залучення окремих співробітників в клуби по інтересах.
У підсумку вдалося уникнути розформування команди. Компанія не звільняла співробітників, які певний час не були залучені у робочі процеси у зв’язку з воєнними діями, а відправляла їх у відпустку з фінансовою підтримкою.
Зараз компанія продовжує надавати робочі місця, переробляти молоко, а також виготовляти й постачати продукцію в національні мережі, готелі, ресторани й кафе, підтримуючи економіку України.
Nestlé – одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв. В Україні Nestlé розпочала свою діяльність у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та інші. У 1998 році Nestlé придбала контрольний пакет акцій фабрики «Світоч», а з 2018 року володіє 100% її акцій. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestlé придбала 100% акцій Волиньхолдінгу (ТМ «Торчин»), а у 2010 році придбано виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна» – компанію «Техноком». У 2012 році у Львові створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі, який надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у понад 40 країнах.
Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами як кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин. Станом на 1 січня 2022 року 75% сировини та пакувальних матеріалів, які використовувала компанія для виробництва продуктів на трьох місцевих фабриках, були українського походження. Nestlé в Україні працює над розвитком практик сталого сільського господарства разом з партнерами та постачальниками, а також впроваджує інновації для захисту навколишнього середовища. В царині роботи на благо суспільства компанія має ініціативи з розвитку звичок здорового харчування, а також підтримки професійного розвитку молоді. Nestlé в Україні входить до сотні найбільших компаній за виторгом. Попри критично складні умови та виклики, які спричиняє війна, Nestlé вдалося підтримати діяльність бізнесу та продовжувати безперебійне забезпечення українців харчовими продуктами. Пріоритетами компанії у 2022 році є безпека працівників, забезпечення безперервності бізнесу та допомога Україні й українцям. Компанія вже передала для підтримки українців всередині країни та в сусідніх державах, де перебувають українські біженці, 3700 тонн харчових продуктів та напоїв.
Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, що є одним із найбільших данських інвесторів в Україні. Carlsberg Ukraine має заводи у Запоріжжі, Києві та Львові та використовує 95% матеріалів українських постачальників. За 2021 рік компанія сплатила 2946 млн грн податків і зборів.
Carlsberg Ukraine керується принципами відповідального бізнесу та комплексом внутрішніх політик. В компанії діє корпоративна програма з формування культури переможців, яка визначає норми етичної поведінки працівників і безпосередньо впливає на реалізацію HR-політики. У ESG стратегії Carlsberg Ukraine визначальне місце належить турботі про співробітників, включаючи програму ментальної підтримки із серією зустрічей з профільними фахівцями.
Carlsberg Ukraine активно підтримує гуманітарні ініціативи в Україні. Серед благодійних проєктів – облаштування модульного містечка для переселенців у Львові, відновлення Макарівської амбулаторії, виробництво й доставка питної води у постраждалі регіони.
Філіп Морріс в Україні – один з найбільших роботодавців у галузі, де працює близько 1300 співробітників. Від 24 лютого тютюнова фабрика «Філіп Морріс Україна» у Харківській області тимчасово не працює. У серпні Філіп Морріс вдалося налагодити співпрацю з компанією Імперіал Тобакко в Україні та організувати на її потужностях у Києві виробництво сигарет під брендами Philip Morris International. Завдяки цьому вдалося покращити забезпечення продукцією Філіп Морріс повнолітніх споживачів на українському ринку та гарантувати надходження податків до державного бюджету. З початку 2022 року Філіп Морріс в Україні сплатила приблизно 21 млрд грн податків. Philip Morris International є лідером у трансформації тютюнової промисловості, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Наразі стратегічний пріоритет Філіп Морріс в Україні – турбота про працівників. Попри надзвичайно складні умови для бізнесу компанія в Україні фокусується на безпеці та добробуті співробітників.
Кернел – провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. У Kernel запевняють, що в умовах турбулентності необхідно залишатися компанією майбутнього. Тобто вести такий бізнес, який навіть за складних умов має працювати, дотримуючись принципів сталого розвитку та необхідних ESG-рівнів. Основними напрямами сталого розвитку для Kernel були та залишаються зміцнення кадрового ресурсу, нарощування соціального капіталу та низьковуглецевий розвиток. Отже, для компанії вкрай важливими є безперервне вдосконалення та підтримка співробітників, посилення корпоративної культури персоналу. Навіть у воєнних умовах війни Kernel турбується про освіту, психологічний стан та ментальне здоров’я співробітників.
HR-середовище компанії Kernel постійно розвивається: системи управління ефективністю та професійного навчання, програми розвитку особистісних навичок для менеджменту та фахівців на базі моделі компетенцій, адаптаційна програма для новачків, а також щорічні мотиваційні проєкти «Ліга чемпіонів» та «Суперліга», у межах яких команди-переможці отримують премії. Також у компанії діє єдиний IT-комплекс HR-сервісів, звітності та вирішення бізнес-завдань Employee Data Center.
Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України, провідний український рітейлер. Група вміє швидко адаптуватися до сучасних трендів та зовнішніх викликів. Fozzy Group активно використовує Agile підхід у тих напрямках, де це найбільш доречно та ефективно, зокрема, у ІТ-сфері, роботі продуктових команд у логістиці, електронній комерції, управлінні персоналом. Група готує співробітників до нових професій у корпоративному університеті Fozzy Campus. У 2021 році відкрито інноваційний хаб — простір для роботи продуктових команд. Хаб спроектований таким чином, щоб гнучко реагувати на потреби бізнесу та переформатувати продуктові команди.
У Fozzy Group особливу увагу приділяють піклуванню про співробітників. Минулого року розпочалась wellbeing-кампанія, включно з ініціативами стосовно підтримки добробуту співробітників. З початком війни Fozzy Group адаптувала заходи щодо турботи про працівників. Були переглянуті програми мотивації та пільг, адже деякі з них у воєнний час втратили актуальність. Натомість з’явилася нагальна потреба в безпекових та інших неординарних заходах. Зокрема, евакуація працівників та їхніх родин, пошук ліків та продуктів на тимчасово окупованих територіях. В умовах війни у пріоритеті – безпека співробітників. Тому сотні торгових та інших об’єктів у небезпечних районах Fozzy Group змушена була тимчасово закривати. Проте частина з них роботу вже відновлює і працівники повертаються на свої робочі міста.
У травні 1997 року у Києві відкрився перший заклад McDonald’s в Україні, а станом на кінець 2021 року мережа налічувала 108 закладів швидкого обслуговування у понад 20 містах країни. Компанія є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні – за 25 років McDonald’s інвестував майже $350 млн і перерахував до бюджету 10 млрд грн податків. Також компанія входить до переліку найкращих роботодавців.
Одними з головних пріоритетів McDonald’s є піклування про працівників компанії та підтримка громад. З початком повномасштабної війни нові реалії і виклики потребували відповідної реакції з боку компанії. А завдяки дотриманню цих пріоритетів компанії вдалося в умовах повномасштабної війни зберегти команду та віднедавна почати відновлення бізнесу в Україні після тривалої перерви.
Попри те, що ресторани були вимушено закриті, McDonald’s продовжив виплату заробітної платні понад 10 тис. працівників і покриття медичного страхування, що стало важливим кроком для підтримки співробітників та їхніх сімей у часи невизначеності. Також створив фонд допомоги пораненим внаслідок обстрілів працівникам, аби допомогти з лікуванням. Для підтримки психологічного здоров’я компанія організовувала вебінари з психологами та розвиваючі сесії. А тим, хто виїхав за кордон, допомагала із працевлаштуванням у McDonald’s.
Від 24 лютого McDonald’s постійно допомагає Україні та українцям і передав понад 700 тонн продукції з ресторанів і складів на гуманітарні потреби. Спільно з «Фундацією Дім Рональда МакДональда» компанія започаткувала благодійні програми з надання наборів продуктів першої необхідності українським родинам, які опинились у скруті, та закупівлі життєво важливого медичного обладнання - ВАК-апаратів, за допомогою яких лікуються пацієнти з мінно-вибуховими ранами. Ці програми втілюються зусиллями працівників McDonald’s, які на волонтерських засадах докладають свій час і досвід, здобутий в компанії: здійснюють закупівлі, логістику, організовують і контролюють інші процеси, аби програми ефективно працювали і надавали допомогу тим, хто цього дійсно потребує.
У серпні 2022 року компанія вирішила запровадити поетапне відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України. Станом на 21 жовтня перші 30 ресторанів вже відкриті.
«Кока-Кола Беверіджиз Україна» з перших днів повномасштабного вторгнення опинилась на передовій українського бізнес-фронту. І річ не тільки в тому, що її завод з виробництва напоїв у селі Велика Димерка Київської області був в зоні бойових дій, що змусило заради безпеки персоналу зупинити виробничі лінії, а й у принципово нових викликах для створення актуальної НR-стратегії. Бо компанія зіткнулася не лише з проблемою перезапуску виробництва, але й з дефіцитом фахівців. Оскільки багато працівників долучились до лав ТРО та ЗСУ, водночас частина співробітників компанії евакуювались з гарячих точок, до 24 лютого філіали Coca-Cola були присутні у всіх областях України.
Так, у збереженні усіх робочих місць, підтримки людей та відновленні бізнес-процесів допомогла розвинена культура горизонтальних переміщень та спеціально розроблена програма перекваліфікації внутрішніх фахівців — RE-SKILL 2 WIN. За цією програмою за 2,5 місяці вдалося перепідготувати та навчити новій професії 22 співробітників компанії.Домогтися таких результатів допомогли не тільки розроблені тренінгові матеріали з використанням цифрових технологій, але й такі НR-інструменти, як нова buddy-система для комфортної та швидкої адаптації нових співробітників та повна автоматизація всіх HR-процесів.
Вважаючи безпеку та підтримку співробітників – пріоритетами своєї НR-стратегії, компанія створила 11 Coca-Cola Care-центрів для допомоги в евакуації, відкрила терміновий доступ до коштів «Фонду допомоги працівникам Coca-Cola» у разі надзвичайних ситуацій, виплатила заробітну плату авансом у повному обсязі, організувала додаткову матеріальну підтримку мобілізованим та переміщеним особам, допомогла у розміщенні тих, хто тимчасово виїхав за кордон, а також надає психологічну та юридичну допомогу. Не словом, а ділом підтверджуючи вірність основному принципу компанії: «Одна команда – одна родина».
Modern Expo є провідною компанією у створені сучасних рітейл-екосистем вже понад 20 років. До війни компанія постачала свою продукцію у понад 70 країн світу на 5 континентів. Майже 80% річного доходу компанії перепадає на закордонні ринки. Наразі Modern Expo стала платформою, що об’єднує провідних мультигалузевих спеціалістів у творчі команди R&D, ІТ, дизайну, інжинірингу, які в синергії працюють над створенням сучасних рішень для ритейлу. У команді Modern Expo — понад дві тисячі кваліфікованих фахівців. Найбільша цінність компанії – її команда, стверджують засновники бізнесу. Одна з цілей компанії — стати майданчиком, який об'єднує творчих, креативних, завзятих і цілеспрямованих людей. Фахівців, які готові створювати майбутнє рітейлу.
Modern Expo продовжує розвивати свій бізнес, прагне його вдосконалити. Персоналу компанія пропонує широкі можливості для навчання та розвитку, пропонує медичні та інші соціальні програми. Компанія демонструє соціальну відповідальність, цінує працівників та продовжує розвиватися разом з персоналом. Сформована корпоративна культура у колективі, запевняє керівництво Modern Expo, мотивую та налаштовує співробітників на позитив.