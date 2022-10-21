Ренкінг найкращих ініціатив в HR

Ренкінг HR-ініціатив — це підбірка кращих кейсів від найбільших компаній по впровадженню новітніх технологій по управлінню персоналом. Саме після низки економічних та політичних криз, а затим вже з початком війни стало зрозуміло, що фахівці — цеце не просто ядро бізнесу будь-якої компанії, а найліквідніший актив, з яким треба прощатися в останню чергу.

Особливо втрати людського капіталу відчули ті компанії, які вкладали у розвиток своєї команди справжні інвестиції. Тепер сотні тисяч таких кваліфікованих професіоналів шукають (та й успішно знаходять) робочі за фахом поза межами України. Очевидно, що частину з них вже не повернути: стрічки соціальних мереж рясніють радісними новинами — хто і куди успішно працевлаштувався у Старому чи Новому Світі. Дефіцит професійних кадрів, необхідність універсалізувати навички тих фахівців, які залишилися в Україні та початок підготовки нових кадрів — все це стане пакетом нових викликів під та після нашої перемоги для найбільших компаній країни.

Ренкінг складається з кількох частин. Перша частина — це набір профайлів, коротких візитівок, у яких повідомляється про ключові проєкти тієї чи іншої компаній. Друга частина — дайджест кейсів або інтерв’ю, де кадрові управлінці розкажуть більш детально — про свій досвід впровадження передових HR-технологій.

Відбір кейсів та профайлів від кожної компанії, яка потрапила у лонґ-лист ренкінгу, відбувався кожним експертом в залежності від його суб’єктивного розуміння критеріїв ренкінгу. Публікація ренкінгу не передбачає ранжування за спільними параметрами.